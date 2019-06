Interview: Antwerpse Off The Cross is klaar om het buitenland te veroveren met ‘vrouwendansmetal’ Steven Alen

25 juni 2019

11u19 0

De Antwerpse metalband Off The Cross timmert hard aan de weg. De band speelde op Graspop voor een volle Red Bull Metal Dome en heeft zijn zinnen gezet op het buitenland. Dat wordt knap lastig, leggen zanger Steven Van Crombruggen en gitarist Jens De Vos uit met een portie droge humor. Helemaal lollig wordt het wanneer ze te horen krijgen dat hun muziek opvallend veel dames aan het dansen kreeg, een niet alledaags zicht bij een metaloptreden. “Daar doen we het voor”, is het antwoord. “We zijn met de band begonnen om vrouwen aan het dansen te krijgen.” Maar even serieus: “Het is keihard werken” en “zelfs een levensstijl”.

