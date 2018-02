Ingeborg voor het eerst op het Schlagerfestival: "Waarom niet?" JDB

Bron: Het Nieuwsblad 0 Muziek Ingeborg treedt in maart enkele keren op tijdens het Schlagerfestival in de Hasseltse Ethias Arena, dat vertelt ze aan Het Nieuwsblad. Het is de eerste keer dat de zangeres er op het podium zal staan.

Vanavond spreekt Ingeborg openhartig over haar gevoelens in de reportagereeks 'Alloo bij'. Ze zegt daarin dat yoga nog steeds haar meest belangrijkste werk is, maar in maart maakt ze even een uitje naar het Schlagerpodium van de Ethias Arena. Ze zal onder meer haar klassieker 'Door de Wind' brengen, net als 'Ga niet Weg' of 'Zo Dichtbij'. Ook 'Gratitude', haar jongste song die ze bij 'Van Gils & Gasten' lanceerde, zal op het programma staan.

“De organisatoren hadden het me al verschillende keren gevraagd, maar praktisch gezien leek het niet haalbaar, aangezien ik op vrijdag en zaterdag ook nog moest lesgeven”, zegt Ingeborg. “Maar we hebben een oplossing gevonden. Ik geef eerst een dag les, word daarna van Brugge naar Hasselt gebracht en treed op in het tweede deel van de show.”

Het is voor Ingeborg de eerste keer dat ze op het ambiancefestival staat. “Ik ben zeker enthousiast, want ik stop mezelf niet graag in hokjes. Naar zo’n Schlagerfestival komen mensen van alle leeftijden en uiteindelijk maak ik mijn muziek voor iedereen. Dus waarom niet?”

Ingeborg staat op vrijdag 23 maart en zaterdagen 24 en 31 maart op het podium van het Schlagerfestival. De middagshow van zondag de 25 maart laat ze aan zich voorbij gaan, maar dan wordt ze vervangen door Margriet Hermans.