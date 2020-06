In de voetsporen van BTS treden? Big Hit Entertainment houdt wereldwijde audities SDE

02 juni 2020

21u10 0 Muziek Zegt een leven als lid van een boyband je iets? Dan heb je geluk. De Zuid-Koreaanse platenmaatschappij Big Hit Entertainment houdt wereldwijd audities voor een nieuwe groep, à la het razend succesvolle BTS.

Vanaf 1 juni kun je op de website van Big Hit Entertainment auditie doen voor een nieuwe boyband. Dat maakt het platenlabel bekend op z'n website. “Big Hit Entertainment, het label dat BTS en TOMORROW x TOGETHER onder z'n hoede heeft, is op zoek naar individuen met talent en de passie om de volgende wereldwijde superster te worden”, staat er te lezen. “Big Hit Entertainment steunt je in het nastreven van je dromen. We kijken al uit naar je deelname."

Wie interesse heeft - enkel jongens die na 2003 geboren zijn komen in aanmerking - moet foto’s en video’s indienen, waaruit blijkt dat ze kunnen zingen, dansen en rappen. Daarna volgen nog drie verschillende rondes. In tegenstelling tot vorige jaren, waarin Big Hit Entertainment eenzelfde wedstrijd uitschreef, zal de hele competitie online verlopen. Nog een verschil met vorig jaar: toen moest een kandidaat één categorie kiezen waarin hij uitblonk (zang, rap, dans, acteren of modellenwerk), nu moet hij van alle markten thuis zijn.

De winnaars worden op 9 oktober bekendgemaakt.

Je inschrijven kan hier, tot 10 juli.

Lees ook:

Koreaanse ‘Jommekes’ bij invloedrijkste mensen ter wereld: K-popband BTS rijgt muziekrecords aan elkaar

BTS gaat online Koreaanse lessen geven om verveling tegen te gaan



Zuid-Koreaanse popgroepen brengen miljarden op, maar zijn eigenlijk van Amerikaanse makelij (+)