IN BEELD: Wulpse Shakira zet Sportpaleis in vuur en vlam

08 juni 2018

00u00 2 Muziek Nadat het concert in november vorig jaar nog werd uitgesteld wegens stemproblemen, heeft Shakira (41) gisteren het Sportpaleis in vuur en vlam gezet.

Tijdens haar 'El Dorado World Tour' kregen we niet meer de latina te zien die in 2001 doorbrak met 'Whenever, Wherever', maar een echte wereldster, die zowel Engels- als Spaanstalige songs bracht. 'She Wolf', 'Chantaje', 'Me Enamoré' of 'Hips Don't Lie': de monsterhits volgden elkaar in sneltempo op. De Colombiaanse zangeres danste en kroop sensueel over het podium, en kreeg de hele zaal aan het dansen. Opdracht volbracht!

"Jullie hebben met z'n allen (20.000 man) meegezongen vanavond. Het was subliem. Bedankt België!", schreef de zangeres na afloop op Twitter. "Jullie waren een onvergetelijk publiek."

Afgelopen zondag trapte de zangeres haar wereldtournee af in Hamburg. "Het voelt alsof ik opnieuw voor het eerst op het podium sta", schreef de zangeres op Facebook.

Shakira heeft sinds 2011 een relatie met voetballer Gerard Piqué, met wie ze twee zoontjes heeft: Milan (5) en Sasha (3). Zij verblijven tijdens de tour bij Shakira's schoonouders in Barcelona, weet Photo News.

Full house! #ShakiraAntwerp ShakHQ pic.twitter.com/dTADyOq5A8 Shakira 🤫(@ shakira) link

20,000 of you singing along tonight! sublime! Thanks Belgium!! Shak pic.twitter.com/TC99jM6ciP Shakira 🤫(@ shakira) link