IN BEELD. Tomorrowland maakt indrukwekkend podium voor Vegas & Like Mike in Ibiza TK

20 juni 2019

10u09 22 Muziek Afgelopen dinsdag trapten Dimitri Vegas & Like Mike hun zomerseizoen op gang in Ibiza, waar ze heel de zomer lang wekelijks zullen draaien bij Ushuaïa. Dat is niet zomaar een avondje draaien: de feestjes aan het wereldberoemde hotel zijn intussen uitgegroeid tot een soortement mini-Tomorrowland, inclusief indrukwekkend podium.

Van 18 juni tot 24 september zullen Vegas & Like Mike elke dinsdag draaien in het bekende clubhotel Ushuaïa. En als het podium wat bekend voorkomt, is dat niet meer dan normaal: het imposante ding, zo’n 45 meter groot, werd ontworpen door hetzelfde team dat de podia van Tomorrowland verzorgt. Het geheel heeft de vorm van een gigantische goudkleurige vogel, die de ‘Amare’ werd genoemd. De vogel wordt verder in de verf gezet met special effects en een grootse lichtshow. “Elk jaar in juni verhuizen we voor een zomer lang naar Ibiza”, aldus Dimitri Vegas. “Het voelt als ‘thuiskomen’. We tillen onze show, productie én het podium telkens naar een hoger en spectaculair niveau. Voor de 15e verjaardag van Tomorrowland gingen we nog een stapje verder. Wij kunnen nu wel zeggen dat we écht de grootste vogel hebben.”

Paris Hilton

De eerste show was alvast een schot in de roos: het optreden was uitverkocht en er waren een aantal bekende koppen aanwezig. Onder andere de spelers van Ajax en enkele voetballers van Real Madrid waren aanwezig, net als ‘king of reggaeton’ Daddy Yankee.

De twee dj’s nodigen heel de zomer door ook vrienden uit, die dan komen meedraaien. Op de gastenlijst staan onder andere Lost Frequencies, MATTN,Bad Bunny, Timmy Trumpet, Jonas Blue, Afrojack, Lost Stories X Zaeden, ALOK, Nicky Romero, Sunnery James & Ryan Marciano en Ibizalocal legend José Maria Ramon. Ook supersterParis Hilton – die samen met Dimitri Vegas & Like Mike het nummer ‘Best Friend’s Ass’ uitbracht, kan niet ontbreken op de line-up.