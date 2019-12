IN BEELD. Thuismatch voor Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis “Voor eigen publiek optreden, blijft ons hoogtepunt van een druk jaar” JOBG

22 december 2019

19u03 0 Muziek Het hele jaar door vliegen ze de wereld rond, maar dit weekend speelden Dimitri Vegas & Like Mike twee keer een thuismatch in het Sportpaleis. Voor het zevende jaar op rij al. En dat betekent ondertussen 21 uitverkochte Sportpaleizen en meer dan 400.000 fans. “Wij zijn zò dankbaar.”

Met hun Garden of Madness speelden ze afgelopen zomer al wekelijks voor duizenden fans in Ushuaïa op Ibiza. Vorige maand trokken Dimitri Vegas & Like - in oktober weer tot beste dj’s ter wereld bekroond - met hun partyconcept naar New York, en twee weken geleden volgde Liverpool. Maar afsluiten deden ze in schoonheid op eigen bodem. Twee uitverkochte Sportpaleizen, bijna 40.000 fans en twee broers die hen allemaal vanaf seconde één in springmodus kregen.

“Het blijft speciaal om voor eigen publiek te mogen optreden. Die connectie is nog iets sterker dan met buitenlands publiek omdat iedereen hier onze liedjes uit het hoofd kent”, vindt Dimitri Vegas. “Tomorrowland en onze shows in het Sportpaleis zijn altijd de hoogtepunten van ons jaar. Dit is trouwens al ons zevende jaar in het Sportpaleis en dat betekent in totaal 21 uitverkochte Sportpaleizen en meer dan 400.000 crazy fans. Wij zijn zò dankbaar.”

Hun indrukwekkende gouden Amare-vogel, die ontworpen werd door het team van Tomorrowland, is maar liefst 45 meter breed en zweefde boven de dj-booth en het publiek. Klaar om op te gaan in de madness? Beelden spreken in dit geval meer dan woorden.

Kerstmis vieren de broers nog met familie thuis. “Maar nadien vertrekken we op tour door Azië. We doen zes shows op zes dagen. Oud op nieuw vieren we achter de draaitafel in Thailand”, klinkt het.