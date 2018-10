IN BEELD. Schlagerfestival-artiesten leven zich uit op Hasselt Kermis SD

01 oktober 2018

13u59 0 Muziek Vrijdagavond kwamen de bezoekers van Hasselt Kermis ogen tekort toen ze Schlagerfestival-artiesten Laura Lynn, Willy Sommers, Yves Segers, Luc Steeno, John Terra en Romeo Chris Van Tongelen zagen rondlopen. Met hun aanwezigheid promoten de artiesten Het Schlagerfestival 2019, dat eind maart plaatsvindt in de Hasseltse Ethias.

Heel wat bezoekers zagen hun kans schoon voor een leuke selfie met één van de artiesten, bij de botsauto’s, het lunapark, de draaimolen, het smoutebollenkraam of een andere wervelende attractie. Het gezelschap maakte van de gelegenheid gebruik om de tv-spot op te nemen voor de komende campagne. “Elk jaar dagen we onszelf uit om te verrassen. We combineren onze line-up met de gezellige kermissfeer, zowel in communicatie als op ons festival”, klinkt het bij de organisatie. De artiesten waren enthousiast. John Terra herinnerde Luc Steeno eraan dat hij voor hem nog een kermisliedje heeft geschreven. “De molen op het plein’, schreef ik voor Luc, geïnspireerd op de gezellige sfeer die de kermis uitstraalt. Mij vind je eerder bij het schietkraam en de smoutebollen, want ronddraaiende attracties probeer ik te vermijden. Ik kan daar minder goed tegen.”

Terwijl hij rondliep tussen de kraampjes vertelde Luc Steeno hoe hij z’n grootmoeder extra kermis-zakgeld afhandig maakte toen hij jong was: “Ik kreeg geld van mijn ouders, maar ik vroeg aan mijn grootmoeder een extraatje zodat ik op maandag ook nog eens kon gaan”.

Roulez roulez

Twee kermis-tegenpolen zijn Laura Lynn en Yves Segers. “De draaimolen en het lunapark, daar kon ik van genieten, maar zodra het te snel ging haakte ik af”, zei de West-Vlaamse zangeres. Voor ambiancemaker Yves Segers gaat het nooit snel genoeg: “Ik ben een rollercoaster-freak. Ik zeg altijd 'roulez-roulez en steek maar een tandje bij'. Het kan niet rap genoeg gaan. Het geeft mij een kick, eentje zoals je die krijgt wanneer je op het podium van Het Schlagerfestival staat en de mensen massaal meezingen.”

Het Schlagerfestival 2019 vindt plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart in de Hasseltse Ethias Arena.