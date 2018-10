IN BEELD. Dimitri Vegas & Like Mike winnen MTV Music Award MVO

30 oktober 2018

22u17 0 Muziek Dimitri Vegas & Like Mike wonnen gisterenavond ‘Best Belgian Act’ op de MTV EMA’s in Antwerpen. Dat betekent dat ze ons land mogen vertegenwoordigen in Bilbao op 4 november, tijdens de 2018 MTV European Music Awards Show.

De winnaar werd bekendgemaakt in de nieuwe feestzaal Plein Publiek, in het centrum van Antwerpen. Dimitri & Mike namen het op tegen 4 andere Belgische genomineerden, namelijk Angèle, Emma Bale, Dutch Norris en Warhola.

“We zijn bijzonder blij met deze award”, klinkt het in een videobooschap van het duo, dat er zelf helaas niet bij kon zijn. “In het bijzonder omdat de winnaar van een MTV EMA Award steeds voor 100% gekozen is door de fans zelf. We kijken er dan ook naar uit om België te mogen vertegenwoordigen.”

De dj’s sluiten het jaar goed af. Eerder deze maand raakte bekend dat ze ook dit jaar de op één na beste dj’s ter wereld zijn volgens DJ Mag. Dat resultaat kwam er na een publieke stemming. Enkel Nederlander Martin Garrix doet het nog beter.