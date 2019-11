IN BEELD. Dimitri Vegas & Like Mike spelen hun grootste solo show in New York JOBG

19u42 0 Muziek Dimitri Vegas & Like Mike brachten zaterdagnacht voor het eerst een stukje Tomorrowland naar New York met hun Garden of Madness-show. De beste dj’s ter wereld lieten 10.000 New Yorkers in het Expo Center van links naar rechts, en van achter naar voor springen.

De broers stonden al meerdere keren in New York, maar dit was wel hun grootste soloshow ooit in The Big Apple. Dimitri Vegas & Like Mike staan op 20 en 21 december met hun Garden of Madness bij ons in het Sportpaleis. Op 7 december landen ze met hun gouden Amare-vogel, die over de volledige dj-booth vliegt tijdens hun Garden of Madness, eerst nog in Liverpool.