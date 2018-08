IN BEELD. Artiesten verzamelen voor indrukwekkend herdenkingsconcert Aretha Franklin SD

31 augustus 2018

09u08

Bron: ANP 0 Muziek Duizenden fans trokken gisteren naar het Chene Park Ampitheatre in Detroit voor een indrukwekkend herdenkingsconcert voor Aretha Franklin. Ruim 40 artiesten brachten een muzikaal eerbetoon aan de legendarische zangeres, die op 16 augustus op 76-jarige leeftijd overleed.

Ook donderdag stonden er in Detroit weer lange rijen mensen die Aretha Franklin de laatste eer willen bewijzen. Niet alleen bij de New Bethel Baptist Church, waar de Queen of Soul ligt opgebaard, maar ook bij het Chene Park Ampitheatre, waar een herdenkingsconcert plaatsvond.

Onder de artiesten die op het podium stonden waren Regina Belle, L.J. Reynolds, Keith Washington, Angie Stone en Tyler Perry. Ook aanwezig waren Eddie Franklin, Aretha's zoon, en kleinkinderen van de Queen of Soul. De uitsmijter, die door alle artiesten werd gezongen, was 'Respect'.

Ondertussen maakte de kerk bekend dat de eerste duizend personen die vandaag in de rij staan bij de Greater Grace Temple in Detroit, toegang krijgen tot de besloten uitvaart van Franklin. Fans konden vanaf half 9 's morgens in de rij gaan staan en dienen zich netjes aan te kleden. Voor degenen die buiten de boot vallen worden buiten schermen neergezet. Dit meldt Detroit Free Press.

De dienst zal zo'n 6,5 uur in beslag nemen en wordt opgeluisterd door veel bekendheden. Onder de genodigden zijn Stevie Wonder, die Aretha in haar laatste dagen nog bezocht, en Bill Clinton. Wonder zingt tijdens de dienst, net als onder anderen Faith Hill, Chaka Khan, Ariana Grande en Jennifer Hudson. Clinton is een van de sprekers, net als Smokey Robinson, Clive Davis en dominee Jesse Jackson, die de Queen of Soul ook een paar dagen voor haar overlijden op 16 augustus bezocht.

Eerder werd bekend dat Barack en Michelle Obama niet aanwezig zullen zijn bij de uitvaart. Zij stuurden Aretha's familie een brief, die door de pastoor wordt voorgelezen tijdens de dienst. Datzelfde geldt voor een brief van oud-president Bush.