Ierse band ‘The Coronas’ deelt naam plots met een dodelijk virus: “Hoeveel pech kan je als groep hebben?”

18 juni 2020

Bron: Metro UK 2 Muziek Grappig of tragisch? Daar is de Ierse band The Coronas zelf nog niet uit. Het enige dat ze zeker weten, is dat ze sinds dit jaar hun naam delen met een dodelijk virus dat wereldwijd duizenden slachtoffers maakt. “Deze periode was moeilijk voor elke band, maar wij hadden écht pech. We krijgen veel aandacht, maar willen we die wel?”

The Coronas is één van de populairste bands uit de Ierse muziekwereld. Ze brachten hun debuut ‘Heroes And Ghosts’ uit in 2007 en komen deze zomer met hun zesde studioalbum ‘Love Waits’. “We hebben het er lang over gehad, over die release in juli”, aldus frontman Danny O’Reilly, die de band oprichtte samen met zijn collega’s Conor Egan en Graham Knox. “Want we weten niet of onze naam een voordeel of nadeel zal zijn in deze periode.”

Aan het begin van de lockdown leek het nog een grappig toeval. “Hey, Corona-bier, wat zijn jullie van plan?”, schreef de band in maart op Twitter. “We vragen het maar voor een vriend...” Maar hoe langer de crisis aansleepte, hoe duidelijker het werd dat de naam ‘Corona’ voorgoed een negatieve connotatie zou hebben.

Hey @corona beer! So what’s your plan? Asking for a friend 😬 The Coronas(@ TheCoronas) link

“Het zou normaal gezien ons drukste jaar ooit worden”, zucht O’Reilly. The Coronas zouden op tour gaan door Ierland, de UK, de VS en Australië. “Maar de crisis gooide natuurlijk roet in het eten, net zoals bij alle andere artiesten. Voor ons was het wel extra raar, vanwege onze onfortuinlijke naam.”

Hun bandnaam veranderen is niet echt een optie. “We treden al op onder die naam sinds de vroege nillies”, haalt Danny de schouders op. “Als we dat nu nog aanpassen, verliezen we herkenbaarheid. Wat niet wegneemt dat dit een echte pr-ramp is.”

Onzekere toekomst

Daartegenover staat dat de band op dit moment veel internationale aandacht krijgt die ze vroeger nooit kreeg. “Maar het probleem is dat we niet weten of het positieve of negatieve aandacht is”, klinkt het. “Zal dit mensen doen kennismaken met onze muziek, of gewoon eens goed doen lachen om onze misser? Misschien heeft na de crisis niemand nog zin om naar ‘de corona’s’ te luisteren.” Al had het nog erger gekund, zo geeft Danny toe. “Onze originele bandnaam, die bovenkwam tijdens de brainstorm, was gewoon ‘Corona’. We zijn al lang blij dat we die niet hebben gekozen...”

“In het beste geval kunnen we dankzij alle media-aandacht nieuwe fans bereiken”, droomt O’Reilly luidop. “Onze Spotify-streamingcijfers liggen in ieder geval hoger dan ooit. We krijgen ook meer reacties via sociale media. Maar of dit nu een vloek of een zegen is? Dat kan alleen de tijd uitwijzen.”