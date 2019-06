Iconische gitaar van Pink Floyd-gitarist voor bijna vier miljoen dollar geveild kg

21 juni 2019

09u42

Bron: Belga 0 Muziek De veiling van een collectie gitaren van David Gilmour bij Christie's in New York heeft gisteren uiteindelijk 21.490.750 dollar (ruim 19 miljoen euro) voor het goede doel opgebracht, zo heeft het veilinghuis meegedeeld. Het klapstuk was de fameuze "Black Strat" die voor bijna 4 miljoen dollar (3,5 miljoen euro) van eigenaar wisselde.

David Gilmour, frontman en gitarist van Pink Floyd, liet gisteren meer dan 120 van zijn favoriete gitaren veilen bij Christie's in New York. Op de veiling sneuvelden records, met als uitschieter de zwarte Fender Stratocaster, alias de "Black Strat" die vijftig jaar lang iconisch was voor Gilmour. Het van 1969 daterende kleinood dat te horen is op "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals", "The Wall" en solo-albums ging voor 3.975.000 dollar (3.515.000 euro) onder de hamer.



Nooit is zoveel geboden voor een gitaar, weet het magazine Guitar World. Christie's had 100.000 tot 150.000 dollar verwacht.

Andere records

Een akoestische 1969 Martin D-35 - die te horen is in de nummers "Wish You were Here" en "Shine on You Crazy Diamond" bracht 1.095.000 dollar (ruim 968.000 euro) op. Dat maakt het meteen de duurste C.F Martin ooit.



De openingsriff van "Wish You Were Here" is op een akoestische Martin D12-2812 gespeeld, die Gilmour in 1974 van een vriend heeft gekocht. De opbrengst bedroeg 531.000 dollar (453.500 euro).

Voor een witte "#0001" Fender Stratocaster, te horen in "Another Brick in the Wall" (2 en 3) werd 1.815.000 dollar (1.605.000 euro) geboden. Christie's was van 100.000 tot 150.000 dollar uitgegaan.



Een Gibson Les Paul uit 1955, goed voor de fameuze solo in "Another Brick in the Wall Part 2" ging voor 447.000 dollar (395.000 euro) naar een andere eigenaar, ook al een record voor dit gitaartype. De vorige recordhouder was de 1954 Les Paul Custom van Les Paul zelf, zegt Christie's.

Een zeldzame Gretsch White Penguin leverde een record voor een elektrische Gretsch op: 447.000 dollar (395.000 euro).

Goed doel

De opbrengst van de nooit geziene veiling van gitaren gaat naar de ngo ClientEarth. "De wereldwijde klimaatcrisis is de grootste uitdaging die de mensheid ooit zal kennen, en binnen een paar jaar zullen de effecten van de opwarming onomkeerbaar zijn", verklaarde de 73-jarige Gilmour.