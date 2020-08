Iconische gitaar van Elvis Presley levert recordbedrag op BDB

03 augustus 2020

21u30

Een fan van Elvis Presley heeft 1,12 miljoen euro betaald voor een bekende gitaar van zijn idool. Dat is volgens website TMZ een recordbedrag voor een item van 'The King'.

Het gaat om de Martin D-18 uit 1942, die tussen 1954 en 1956 in het bezit was van Elvis. De zanger, die in 1977 op 42-jarige leeftijd overleed, had het instrument aangepast naar zijn wensen en had er de letters van zijn naam - in het metaal - opgeplakt. De S ontbreekt echter tegenwoordig.

De veilingwebsite Gotta Have Rock and Roll had verwacht zo'n miljoen euro voor de gitaar te krijgen. De koper van het instrument wil anoniem blijven.

Tijdens dezelfde veiling gingen ook onder meer een oude Ferrari van Eddie Van Halen en een concertposter van The Beatles onder de hamer.