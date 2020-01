Ice Ice Baby! Vanilla Ice komt naar ‘I love the 90's’ BDB

23 januari 2020

De Amerikaanse rapper Vanilla Ice is de eerste artiest die toegevoegd is aan de line-up van ‘I love the 90's’. De rapper vertelde aan Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe op Qmusic dat hij er helemaal klaar is. “Ik breng de zomer mee en ik beloof je één ding: als ik op het podium sta, gaat iedereen dansen”, lachte de artiest. “Ik kijk ernaar uit om naar België te komen, want ik heb hier in het verleden altijd graag opgetreden. Bovendien heb ik in jullie land enkele vrienden wonen die motorcrossen.” ‘I love the 90's’ vindt plaats op 21 maart 2020 in de Ethias Arena in Hasselt.