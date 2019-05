Ibes debuutsingle nu al uit én op de radio: Geen enkele ‘The Voice’-winnaar deed hem dat voor JOBG

31 mei 2019

00u00 0 Muziek Hij laat er geen gras over groeien. Amper een week geleden won Ibe (17) 'The Voice van Vlaanderen' en nu al lost hij zijn eerste single 'Table of Fools'. Zijn zelfgeschreven nummer werd bovendien meteen opgepikt door de radiozenders: ongezien bij een 'The Voice'-winnaar. "Dat gloriemoment blijft niet lang duren, ik wil het ijzer smeden als het heet is."

Alsof Ibe Wuyts al jaren zijn kost verdient als singer-songwriter, zo klinkt zijn allereerste single. Zijn aparte stemgeluid en die "bijzondere krul om de noten" - zoals Koen Wauters de zangkunsten van zijn poulain beschrijft - doen immers vergeten dat hij amper 17 jaar is. "Ik heb geprobeerd om een nummer te maken waarin helemaal tot zijn recht komt wie ik ben", zegt hij.

'Table of Fools' komt recht uit zijn hart en dat hoor je. "Het gaat over een stukgelopen relatie uit mijn eigen leven", vertelt Ibe. "Je bent nog wel samen, maar tegelijk zit je alleen aan tafel. Want, ook al weet je hoe die relatie zal eindigen, je wil niet dat het gedaan is. Ik vond het heel moeilijk om over die persoonlijke gevoelens een nummer te schrijven. Maar ik ben blij dat het gelukt is."

Op aanraden van Koen

'Table of Fools' was al anderhalve maand klaar, nog voor hij aan de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen' begon. "Ik heb al verschillende eigen nummers gemaakt. Koen heeft ze beluisterd en vond dit perfect als eerste single", vertelt Ibe. Daarna kwamen Hans Francken, producer en musical director van 'The Voice', en zijn vrouw Ingrid Mank het lied finetunen. "Of ik 'The Voice' nu ging winnen of niet, ik zou dat nummer sowieso uitbrengen. Na de finale is die release gewoon in een stroomversnelling geraakt. (lacht)"

Ibes single wordt pas vandaag officieel gereleaset. Toch was het lied de voorbije dagen al te horen op Qmusic, Joe en Studio Brussel. Allesbehalve vanzelfsprekend voor een 'The Voice'-winnaar. "Ik besef dat het allemaal heel snel gaat en niet bepaald normaal is. Maar ze zeggen dat je het ijzer moet smeden als het heet is, toch?", lacht hij. "Dat gloriemoment van 'The Voice' blijft niet heel lang duren, daarom profiteer ik er nu maar volop van. Ik zit op een rollercoaster sinds vorige week vrijdag. Maar het is superleuk! Ik ben heel blij."

Feestje na de examens

Wanneer we zijn volgende single mogen verwachten, blijft een verrassing. "Misschien over twee, drie of vier maanden. Ik hou de spanning er graag wat in." Eerst nog een dik feestje geven met een deel van de 25.000 euro die hij bovenop het platencontract en de titel won. "Dat heb ik nog niet kunnen organiseren omdat het te druk was de voorbije week", zegt hij. "Maar ik had dat feestje sowieso pas gepland na de examens. Dan ga ik alle vrienden en familieleden die mij gesteund hebben de voorbije weken eens goed bedanken."

Toch legt Ibe zijn examens niet af met z'n klasgenoten. "Ik heb mij de voorbije maanden volledig gefocust op mijn muziek en ga dat nu die laatste maand ook blijven doen, want in de zomer staan er al enkele optredens gepland en ik wil daar helemaal staan. Met de school wordt een oplossing gezocht."

Morgen verzorgt Ibe al het voorprogramma van Tout Va Bien in de Aalsterse concertzaal Cinema, later volgen nog Genk On Stage (28 juni), Witlof Garden Session (13 juli) en Hans Francken Invites XL (9 augustus).