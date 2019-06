IBE lost videoclip voor eerste single 'Table Of Fools’ MVO

26 juni 2019

18u48 0 Muziek Slechts enkele dagen voordat IBE op Genk On Stage en Rock Werchter 2019 speelt, lanceert hij de videoclip voor zijn debuutsingle Table Of Fools.

De zwart-wit-clip werd opgenomen in de buurt in Genk waar hij opgroeide, en de mensen die je in de clip kan zien zijn ook in het echte leven zijn beste vrienden.