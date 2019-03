Ian Thomas brengt een nieuwe single uit KD

01 maart 2019

06u18 0 Muziek Ian Thomas (21) brengt binnenkort weer nieuwe muziek uit. Vanaf 10 maart ligt de single ‘Wish’ in de rekken. Het lied zal anders klinken dan zijn andere nummers, met een duidelijke Amerikaanse invloed. Het nummer zal ook een videoclip krijgen, wordt gemeld in een persbericht.

Ian, die lange tijd in Los Angeles verbleef om aan zijn carrière te werken, heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door het Amerikaanse avontuur. Hij leerde er onder andere om zelf zijn eigen muziek te schrijven en produceren. Nu hij al een tijdje terug in België is, heeft hij die inspiratie omgezet in werk. ‘Wish’ is het eerste nieuwe werk dat de fans mogen verwachten. Het is Ian’s eerste officiële independent release van dit jaar.

Binnenkort mag er nog meer nieuwe muziek verwacht worden, want Ian speelt op 25 april een concert in het Zuiderpershuis in Antwerpen. “Tussen de opnames van ‘Familie’ door is Ian volop in de studio bezig aan een nieuw album", klinkt het.