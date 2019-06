Hulpcoach Vincent uit ‘The Voice’ werkt voor grote sterren: “Remixen voor Beyoncé en Britney Spears” Jean D'hont

13 juni 2019

10u17

Bron: Dag Allemaal 1 Muziek Vlaanderen is een speldenkop groot, maar zelfs de grootste sterren vinden de weg naar onze muziekstudio’s. Vraag maar aan Vincent Pierins (51), één van de mannen achter de Westminster Studios in Waasmunster.

Hij schreef al nummers voor Stan Van Samang, Natalia, Raymond van het Groenewoud, Wim Soutaer en vele anderen. Maar Vincent Pierins, vaste basgitarist van Clouseau en Koen Wauters’ hulpcoach bij ‘The Voice’, scoorde ook al een nummer één-hit in de Amerikaanse Billboard Dance Club Songs. Met een remix van ‘Blow’, een hit van... Beyoncé.

Sinds een jaar of twee is Vincent, die ook te horen is in tientallen hits, van K3’s ‘Oya Lélé’ tot K’s Choices ‘Not An Addict’, aan de slag bij de Westminster Studios in Waasmunster. Hij en zijn kompanen Nicolas Geniets en Thibault Hendrix breiden hun klantenbestand steeds verder uit met grote internationale sterren. “Nadat we al heel wat muziek maakten voor Regi en de bekende deejays Armin Van Buuren en Tiësto, kwamen we op de internationale radar”, legt studiobaas Nicolas Geniets uit. “En kwamen er grote namen aankloppen. Het muzikale vernuft van Vincent is daarbij ons geheime wapen. Zo mochten we al remixes maken voor Britney Spears en Beyoncé. Voor Britney herwerkten we ‘Tick Tick Boom’ en voor Beyoncé ‘Pretty Hurts’ en ‘Blow’. Met die laatste remix scoorden we een nummer 1-hit in de Billboard Dance Club Songs.” “Wij krijgen daar een vast bedrag voor”, vult Thibault Hendrix aan. “Dat gaat niet over astronomische sommen. Het is gewoon een eer dat wij voor zulke grote namen mógen werken.”

will.i.am

En het internationale verhaal van de Westminster Studios is nog lang niet uitgeschreven. “We maken nu muziek voor acts als Nervo, een wereldbekend dj-duo uit Australië”, zegt Vincent. “Zij spelen onze muziek op de grootste festivals. Deze zomer staan ze twee keer op Tomorrowland. Ze werken nauw samen met Will.i.am van The Black Eyed Peas, en het ligt nu vast dat ook wij binnenkort met hem de studio mogen induiken.”