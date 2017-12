Huilende fan wil slechts één ding van Mariah Carey DBJ

Bron: TMZ, De Telegraaf 0 EPA Mariah Carey Muziek Het is bijna Kerstmis, een periode die voor Mariah Carey nét iets drukker is dan voor andere artiesten. Ook de tijd voor cadeautjes en dat neemt een fan wel heel letterlijk. Op Youtube plaatste hij een filmpje waarin hij slechts één ding wil van 47-jarige zangeres: haar excuses. Hij werd immers in Las Vegas z onder pardon in elkaar geslagen door één van haar bodyguards.

Het voorval zou zich zaterdagavond hebben voorgedaan, nadat Mariah een show had gegeven in Ceasars Palace. Dat schrijft de Amerikaanse website TMZ. De fan, Yaniv Elharar, zegt dat hij zag hoe een bodyguard een fan aftuigde. Hij besloot het geheel te filmen, maar toen de bodyguard dat zag gebeuren, flipte die. De bodyguard zou de telefoon van Elharar hebben weggesmeten en hem twee keer hard gestompt hebben, op de borst en in zijn ribben.

Op foto’s die de fan deelde met TMZ zijn volgens hen rode striemen op zijn ribben en borstbeen te zien. Ook zijn gezicht vertoonde blauwe plekken, al zegt Elharar zelf zich niet te herinneren dat hij ook in zijn gezicht geslagen is. De bodyguard zou hem vervolgens weggejaagd hebben, waarop Elharar besloot de politie te bellen.

De politie bevestigde aan TMZ dat ze proces verbaal hebben gemaakt en het incident onderzoeken als een zaak van mishandeling. Inmiddels heeft Elharar een filmpje gemaakt op YouTube, waarin hij in tranen zegt dat "Mariah zou moeten weten dat haar fans, mensen die desnoods een kogel voor haar zouden willen opvangen, gewond raken.”