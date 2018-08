Hugo gaat opnieuw solo: "Maar duetten zing ik níet, dan zou ik Nicole verraden"



JAN RUYSBERGH

08 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Nicole (71) & Hugo (70) horen bij elkaar als peper en zout. Toch gaat Hugo steeds meer z’n eigen weg. In de Ketnet-serie ‘#LikeMe’ speelt hij een schooldirecteur. Nicole staat niet voor de camera, maar ze is er achter de schermen wel bij. "Zonder haar kan ik simpelweg niet functioneren", zegt Hugo in Dag Allemaal.

"Ik wóu geen rol in deze serie", zegt Nicole met klem wanneer we haar en Hugo spreken op de opnameset in een school in Boom. Maar ze gunt haar Hugo zijn plekje in de spotlights. Eind vorig jaar speelde hij in het theaterstuk 'De tante van Charlie’, begin volgend jaar is hij schooldirecteur Karel Wolfs in ‘#LikeMe’. De Ketnet-serie met een hoog musicalgehalte volgt de avonturen van een groep tieners in een middelbare school.

Hugo, jij als schooldirecteur: had je dát ooit verwacht?

Hugo: Nee, ik had ’t totaal niet zien aankomen. Ik dank mijn rol aan Thomas Van Goethem, die deze reeks mee heeft bedacht en die ik bij ‘De tante van Charlie’ heb leren kennen. Hij was toen al heel enthousiast om ooit nog eens iets samen te doen.

En jij ook?

Hugo: (aarzelend) Toen de vraag kwam, heb ik ’t wel eerst met Nicole besproken. Zij zei: ‘Je moet dat doen.’ Nu ben ik heel blij dat ik ja gezegd heb, want het is heel fijn om te doen.

Hoe is het voor jou, Nicole, om Hugo schooldirecteur te zien spelen?

Nicole: Ik wist wel dat hij dat kon. Hugo speelt álles, behalve met mijn voeten. (lacht)

Voelt het toch niet raar om Hugo zo alleen bezig te zien, om hem los te laten tout court?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN