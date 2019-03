Hugh Jackman na zestien jaar weer te zien in Broadway-musical SD

13 maart 2019

17u06

Hugh Jackman (50) zal voor het eerst in zestien jaar weer te zien zijn in een Broadway-musical. Hij gaat de hoofdrol vertolken in 'The Music Man'. Dat is toevallig ook de eerste musical waarin hij ooit te zien was.

De Australische acteur Hugh Jackman maakt zijn terugkeer naar Broadway in de musicalklassieker ‘The Music Man’. Daarin speelt hij reizende verkoper Harold Hill, die de inwoners van een klein dorpje verleidt tot het kopen van instrumenten en uniformen voor een muziekgroep die niet bestaat.

Jackman is blij met de rol, zo laat hij in een statement weten. “De eerste musical waar ik ooit deel van uitmaakte, was het fenomenale ‘The Music Man’. We schrijven 1983 en ik liep school in Knox Grammar School in Sydney, Australië. Ik speelde een van de reizende verkopers, en ik denk dat ik me het onvergetelijke openingsnummer (bijna) kan herinneren. Dat was waarschijnlijk hét moment waarop ik de magie van het theater ontdekte.”

Hij vervolgt: “Het idee om ‘The Music Man’ opnieuw naar Broadway te brengen, spookte al lange tijd door mijn hoofd, misschien al wel 35 jaar. Toen Scott Rudin me dus belde met datzelfde idee, was ik sprakeloos. Het is erg opwindend om dit eindelijk te kunnen doen.”

Het zal de eerste keer in vijftien jaar zijn dat Jackman nog eens in een Broadway-musical te zien is, sinds hij in 2003 meespeelde in ‘The Boy From Oz’. Musical ligt de acteur nauw aan het hart, want hij speelde mee in de musicalversies van ‘Les Misérables’ en ‘The Greatest Showman’. In mei vertrekt hij op tournee met zijn muzikale show ‘Hugh Jackman: The Man. The Music. The Show.’ die hem ook naar het Antwerpse Sportpaleis voert.

‘The Music Man’ zal van 9 september 2020 tot 22 oktober 2020 te zien zijn.