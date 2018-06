Houdt legendarische Britse rockband The Kinks binnenkort reünie? avh

26 juni 2018

17u01

Bron: Belga 1 Muziek Er hangt een reünie van de legendarische Britse rockgroep The Kinks in de lucht, zo valt af te leiden uit wat ex-zanger Ray Davies (74) gisteren tegenover Channel 4 heeft gezegd.

Davies vertelde in de studio te hebben gewerkt met de twee andere nog levende leden van de groep, zijn broer Dave Davies en drummer Mick Avory. Met name blikt het drietal een nieuw Kinks-album in.

"Ik heb al die liedjes die ik voor de groep had geschreven toen de wegen uiteen zijn gegaan, en ik denk dat het het goede moment is om het te doen", aldus Ray Davies.

The Kinks ontstonden in 1964 in de noordelijke Londense wijk Muswell Hill en werkten zich in de jaren zestig op tot een van de meest invloedrijke Britse bands. Ze scoorden hits als "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You", "All Day and All of the Night", "A Well Respected Man", "Waterloo Sunset", "Dead and Street" en uiteraard "You really got me", met zijn legendarische riff die het nummer ook op het menu van de Amerikaanse hardrockgroep Van Halen deed belanden.

In de jaren zeventig en tachtig bleven The Kinks, zeer populair in België, spelen, om in totaal 24 studio-albums op te nemen. De handdoek ging in 1996 definitief in de ring.