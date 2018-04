Hotelkamerdeur van Bob Dylan verkocht voor meer dan 100.000 euro DBJ

14 april 2018

14u30 0 Muziek De hotelkamerdeur van het Chelsea Hotel in New York waar Bob Dylan vaak verbleef, is geveild voor 125.000 dollar. Ook andere 'bekende deuren' gingen onder de hamer.

De Amerikaanse zanger en Nobelprijswinaar Bob Dylan (76) heeft vermogende fans. In die mate zelfs dat een deur van een hotelkamer waar hij vaak verbleef, verkocht is voor 125.000 dollar (101.000 euro).

Ook de deur van de kamer waarin Janis Joplin en Leonard Cohen hebben gewoond, werd verkocht voor veel geld. Daar was een bedrag van 106.000 dollar mee gemoeid. Er werd minder betaald voor de kamerdeur van Andy Warhol (65.000), Madonna (16.500) en Bob Marley (8750).

De deuren waren bijna bij het grofvuil gezet, maar een van de hotelbewoners kon dat voorkomen. Een deel van de veilingopbrengst gaat naar een organisatie in New York die daklozen helpt. Het Chelsea Hotel is sinds 2011 dicht en wordt verbouwd.