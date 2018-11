Hooverphonic-zangeres Luka : “Toen Alex Callier mij vroeg, zei ik niet meteen ja” TDS

13 november 2018

06u00

Bron: HUMO 0 Muziek Met Luka Cruysberghs leverde ‘The Voice Van Vlaanderen’ voor het eerst een ambitieuze laureaat op. Luka uit Wijgmaal is nog maar 17, maar wist het na haar deelname aan de VTM-wedstrijd tot zangeres van Hooverphonic te schoppen. In HUMO geeft Luka deze week echter toe dat ze eerst lang twijfelde toen Alex Callier haar dé vraag stelde.

De band van Sint-Niklazenaren Alex Callier, tevens peter van De Casino, en Raymond Geerts stelden deze zomer hun nieuwste zangeres voor: de zeventienjarige Luka Cruysberghs, die sinds kort de eer krijgt om hits als ‘Mad About You’, ‘The World is Mine’ en ‘The Night Before’ een stem te geven Iets wat Luka nooit had verwacht.

“Toen ik in ‘The Voice’ ‘Mad About You’ mocht zingen, ging er een klein belletje rinkelen. ‘Misschien wil Alex testen dat nummer klinkt als ik het zin’, dacht ik. Maar het was zeker niet mijn doel of plan om nu hier te staan. Ik had het nooit durven te dromen”, zegt Luca in HUMO. Toch ging ze niet zomaar in zee met de muziekband. “Als je me vroeger had gevraagd of ik bij Hooverphonic wilde zingen, had ik meteen toegehapt. Maar als die vraag oppeens écht komt, is het toch schrikken. Wat als ik het niet leuk vindt? Wat als ik niet voldoe? Er kon zo veel fout lopen.”

Lijstjes maken

Het was de mama van Luka die haar op het idee bracht de voor- en nadelen eens op te lijsten. “Ze dacht dat dat wel kon helpen”, klinkt het. “Bij de nadelen stond dat ik een stukje van mijn jeugd zou kwijtspelen. Tot nu toe valt dat goed mee: ik die nog alles wat ik vroeger ook deed. Ik wil ook niet absoluut elke week uitgaan, dus veelverschil maakt het niet.”

De lijst met voordelen bleek veel langer. “Als je bij Hooverphonic mag zingen, is je succes gegarandeerd, want die groep is al succesvol. Uiteindelijk zei mijn mama: ‘Dit heb je altijd al gewild, dus waarom zou je het niet doen?’ Diep vanbinnen wist ik wel dat ik spijt zou krijgen als ik niet deed, dus die lijstjes waren eigenlijk niet eens nodig.”

Lees het hele interview met Luka deze week in HUMO.