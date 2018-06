Hooverphonic treedt op bij de Verenigde Naties tijdens Amerikaanse tour SD

08 juni 2018

12u28 1 Muziek Hooverphonic gaat voor een bruisende start samen met 'The Voice"-winnares Luka Cruysberghs (17). Zopas brachten ze hun nieuwe single 'Romantic' uit en momenteel zijn ze volop aan het touren in de VS. Kers op de taart: een optreden bij de Verenigde Naties.

Morgen wordt duidelijk of ons land een van de prestigieuze zitjes krijgt in de VN-veiligheidsraad voor de komende twee jaar. Dus hield onze Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, een receptie met als doel de VN-diplomaten een laatste keer te overtuigen van de Belgische kandidatuur voor de stemming van vrijdag. En daar mocht ook Hooverphonic deel van uitmaken. De band speelde enkele nummers, waaronder hun nieuwste single 'Romantic', op het terras van de 'Inside Park at St. Bart’s' in Manhattan, hartje New York.

Hooverphonic tourt momenteel door de Verenigde Staten met optredens in New York, San Francisco en Los Angeles.