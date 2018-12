Hooverphonic heeft maand na nieuw album al gouden plaat beet TDS

29 december 2018

10u03

Bron: Universal 0 Muziek Hun album is nog maar een maand oud, en toch mocht Hooverphonic al een gouden plaat in ontvangst nemen. Dat betekent dat er van hun plaat ‘Looking For Stars’ al 10.000 exemplaren over de toonbank gingen.

Met Luka Cruysberghs leverde ‘The Voice Van Vlaanderen’ voor het eerst een ambitieuze laureaat op. Luka uit Wijgmaal is nog maar 17, maar wist het na haar deelname aan de VTM-wedstrijd tot zangeres van Hooverphonic te schoppen. Een erg succesvolle keuze, zo blijkt.

Een maand na de lancering van hun album ‘Looking For Stars’ zijn er dan ook al meer dan 10.000 exemplaren verkocht in ons land. De groep van Alex Callier reageert dankbaar op de prijs en op de uitverkochte concerten die hij hier en in Nederland heeft gegeven. Vanaf februari 2019 zet Hooverphonic overigens hun Europese tournee verder.