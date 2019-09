Hologram van Whitney Houston komt ook naar België MVO

17 september 2019

21u27 6 Muziek Fans van Whitney Houston krijgen volgend jaar de kans om een concert van de overleden zangeres te ervaren.

De veelbesproken hologram-tour, waarbij Whitney door middel van een projector weer op het podium wordt gehaald, passeert ook ons land.

Op 13 maart 2020 strijkt Whitneys hologramtournee neer in de AFAS Live in Amsterdam, en een dag later, op 14 maart, komt ze naar de Gentse Capitole. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar.