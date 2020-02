Hologram-show Whitney Houston krijgt veel kritiek LOV

26 februari 2020

07u45

Bron: ANP 2 Muziek De show ‘An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour’, die op dinsdag in première ging in Sheffield, Engeland is met zeer wisselende kritieken ontvangen. De postume concerttour, waarbij een hologram van de in 2012 overleden zangeres zichtbaar was, viel niet bij al haar fans in goede aarde. “Ze is tijdens haar carrière al zolang misbruikt door mensen die geld aan haar probeerden te verdienen, waarom moet dat na haar dood nog eens gebeuren?”, vroeg een aanwezige fan zich af.

Tijdens de show werden onder meer Whitney’s hits ‘How Will I Know’ (1985), ‘Greatest Love Of All’ (1986) en ‘I Wanna Dance With Somebody’ (1987) ten gehore gebracht door middel van live muzikanten en een zanggroep, met een Whitney dubbelganger die te zien was als hologram. Fans waren in shock en uitten hun gevoelens via sociale media. “Het terugbrengen van dode mensen is nooit een succes geweest, dat blijkt wel uit vele slechte horrorfilms die ooit zijn gemaakt. Waarom wordt de loopbaan van deze bijzondere vrouw keer op keer besmet door op geld beluste types? Misschien moeten de doden gewoon met rust gelaten worden in plaats van op een hele enge manier weer semi tot leven gebracht worden.”

Op sociale media werd er schande gesproken van de inhaligheid van de erven Houston, die volgens Houston’s fans simpelweg uit zijn op geld. Zelfs Dionne Warwick, een volle nicht van Whitney, sprak onlangs haar onvrede uit over deze concerttour. “Het kan toch niet waar zijn, dit kan toch gewoon niet. Laat ik het zo zeggen: ik wil en zal er niets, maar dan ook niets mee te maken hebben.”

Houstons schoonzus Pat heeft daar een heel ander idee over. “Met Whitney in onze gedachten, denk ik dat we iets heel moois hebben neergezet. Zij zou dit absoluut gewild hebben. Ik werd er zelf heel emotioneel van.”

