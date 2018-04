Hollywoodacteur Idris Elba komt plaatjes draaien op Tomorrowland DBJ

04 april 2018

15u44 0 Muziek De Britse acteur Idris Elba (45) komt een dj-set spelen op Tomorrowland, dat kondigde de organisatie woensdag aan. Naast hem werden nog achttien andere namen bekendgemaakt.

Je kent de karakteracteur Idris Elba van grootse rollen in onder meer 'Luther', 'The Wire' en 'Mandela: Long Walk to Freedom'. De Britse werd al viermaal genomineerd voor een Golden Globe en won er daarvan ééntje. Wat niet veel mensen weten is dat hij naast acteur ook muzikant is én dj. Of hij daar een beetje goed in is, kan je deze zomer dus zien in De Schorre in Boom.

Andere namen die bekend werden gemaakt zijn: Afrojack, Alan Walker, Benny Benassi, Blasterjaxx, Chuckie, Craig David presents TS5, Duke Dumont, Erick Morillo, Galantis, Gui Boratto, Nicole Moudaber, Ookay, Quintino, Ricardo VIllalobos, Salvatore Ganacci, Tujamo en Ummet Ozcan.

Het dancefestival vindt dit jaar plaats van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli en is al uitverkocht. Eerder werden ook Netsky, Charlotte De Witte, Axwell & Ingrosso, Steve Aoki, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner en talloze andere dj's bevestigd.