Hollies-bassist Eric Haydock (75) overleden

BREAKING: The Hollies guitarist Eric Haydock dies aged 75 https://t.co/TEDEhBmPfa pic.twitter.com/RJhMYTyjEa

Muziek

Eric Haydock, oud-basgitarist van de Britse band The Hollies, is op 75-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt met een tribute op de eigen website