Hoe ‘Schnappi, das kleine Krokodil’ 15 jaar geleden ‘toevallig’ een wereldhit werd Silke Denissen

18 maart 2020

13u00 1 Muziek Zo'n vijftien jaar geleden zorgden een klein Duits meisje en een krokodil voor een immense oorwurm. ‘Schnappi, das kleine Krokodil’ veroverde moeiteloos de hele wereld, al mag het eigenlijk een wonder genoemd worden dat iemand het nummer überhaupt kent.

We schrijven 1999. Iris Gruttman, een bekende schrijfster van kinderliedjes, ontdekt in een lade bij haar collega Rosita Blissenbach een eerste versie van wat later ‘Schnappi, das kleine Krokodil’ zou worden. Ze besluit om de melodie en de tekst compleet te herwerken, en haar vierjarige nichtje Joy Gruttman het nummer te laten inzingen. ‘Schnappi, das kleine Krokodil’ is geboren. Alleen lijkt niemand echt geïnteresseerd in de song. In 2001 verschijnt het voor de eerste keer op een verzamel-cd met kinderliedjes, maar geen haan die ernaar kraait. Drie jaar later komt het liedje op een compilatie-cd van het tv-programma ‘Die Sendung mit der Maus’ - waar Iris werkt - terecht. Iemand vindt het nummer zo leuk, dat hij het (illegaal) op het internet plaatst. Vanaf dan komt alles in een stroomversnelling terecht.

Heavy metal

“Iris, je moet eens op het internet kijken, er is vanalles aan het gebeuren met je Schnappi”, hoort de vrouw in augustus 2004 wanneer ze de redactie van ‘Die Sendung mit der Maus’ binnenloopt. En inderdaad, geheel onverwacht is het nummer online een eigen leven gaan leiden. “Ik vond de song plots op meer dan 6.000 fora terug”, zegt ze aan het Duitse Musikexpress. “Er waren remixen in verschillende genres, van techno tot hardrock en heavy metal. Er was zelfs een video van het festival Wacken Open Air, waar de rockers met hun bierblikjes in de hand en hun tatoeages tijdens de pauzes ‘Schnappi’ schreeuwden. Dit kan niet waar zijn, dacht ik. En toen begon het nog maar pas.”

De schrijfster besluit om gebruik te maken van het succes van ‘Schnappi’ en laat een bevriende kunstenaar het figuurtje ontwerpen. Dat wordt een babykrokodil met grote ogen, kleine slagtanden en een lokje haar op zijn hoofd. Nichtje Joy - ondertussen negen jaar oud - mag mee gaan optreden. De reacties zijn overweldigend. “Mensen vinden Schnappi geweldig, of haten hem”, zegt Iris, die het behoorlijk druk kreeg: een album in elkaar steken, tv-optredens, interviews ... “Daarnaast kreeg ik makkelijk 100 telefoontjes en mails per dag met aanvragen.” Er moest iets gebeuren.

Nieuwe manager

Er wordt besloten om een manager in te huren. Dat wordt Peter Burtz, al is hij niet echt een voor de hand liggende keuze. Peter werkt wel bij platenmaatschappij EMI, maar specialiseert zich voornamelijk in metal- en rockmuziek. Op de radio maakt hij ook parodieën, in de ‘Die Gerd-Show’. “Ik kreeg de tip dat er een grappig kinderliedje zou zijn, dat misschien wel iets voor ons was. In die periode deed ‘Schnappi’ nog zonder echte hype de ronde op het internet. Ik vond het een leuk liedje!” zegt Peter. Daarom neemt hij contact op met Iris, die hij nog kende van vroeger. Na wat heen en weer gepraat, besluit hij om hun manager te worden.

Het nummer wordt wereldwijd een succes. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland staat het wekenlang op de eerste plaats in de hitparade en er worden ontelbare versies in andere talen gemaakt. Iris en Joy verzamelen maar liefst 15 platina-awards en “ik-weet-niet-hoeveel” gouden platen. De sleutel voor dat succes? “De teksten zijn eenvoudig en origineel, en de melodie is aanstekelijk. Tel daarbij de ‘schattige’ stem van Joy, die het lied met volle overtuiging zingt. Het geheel is simpelweg harmonieus en authentiek", zegt Iris.

One-hit wonder

Hoeveel succes ‘Schnappi' ook heeft, iedereen is het erover eens dat het bij die ene hit gaat blijven. “Een album en een kerstalbum, meer niet. Dat hebben we in het begin zo afgesproken", zegt Peter. Opvolger ‘Das Lama von Yokohama’ weet een bescheiden succesje te scoren, maar daar blijft het bij - en dat vindt iedereen prima. Joy moet nu al playbacken, want als negenjarige heeft ze niet meer dat schattige stemmetje dat op de plaat te horen is. En haar vervangen, is voor niemand een optie.

Iris houdt haar nichtje dan ook met beide voeten op de grond: het succes zal niet blijven duren. “Toen we op nummer 1 in de hitlijsten stonden en de media constant aan de deur stond, zei ik tegen Joy: ‘Kijk, ze rollen de rode loper voor ons uit omdat ‘Schnappi’ zo populair is. Maar van zodra we niet meer in de hitlijsten staan, zal niemand meer in ons geïnteresseerd zijn. Dan moet je niet verdrietig zijn.’ En Joy antwoordde: ‘Waarom zou ik daarom verdrietig zijn?’”

Géén ontnomen kindertijd

Ondertussen is Joy 24 jaar oud. Om het gebrek aan succes na ‘Schnappi’ heeft ze - zoals beloofd - niet getreurd. Het enige wat ze wel spijtig vindt, is dat haar woorden in 2011 uit de context gerukt werden. Nee: ze heeft niet het gevoel dat ‘Schnappi’ haar jeugd ontnomen heeft. “Mijn familie heeft daar altijd erg over gewaakt, zodat mijn privéleven niet onder ‘Schnappi’ zou lijden”, zegt ze nu. “Ik was een evenwichtig kind, woonde verjaardagen van andere kinderen bij en speelde na schooltijd - zoals elk ander kind.” Ze miste maar één schooldag en ondervond geen problemen met haar klasgenoten, vertelt ze. “In het begin vonden ze het spannend en werd me plots gevraagd om handtekeningen uit te delen in de pauze. Dat deed ik ijverig in het begin, maar op een bepaald moment werd het me te veel: ik wilde ook spelen. Dan is de situatie weer normaal geworden.”

Joy houdt vooral leuke herinneringen over aan haar muzikale periode. “Reizen, andere kunstenaars ontmoeten, handtekeningen verzamelen en in hotels slapen - dat waren de hoogtepunten”, zegt de jonge vrouw, die momenteel interieurarchitectuur studeert. Ze is ook nog steeds bezig met muziek, klinkt het, al is het nu vooral een hobby. “Vroeger zei ik al lachend: als Avicii of David Guetta het vraagt, dan zeg ik geen nee! Ik ben met veel dj’s bevriend, en sommigen willen graag iets met mij in elkaar steken. Maar ik heb een hele eigen stem, die niet zo bij de hippe commerciële dancemuziek past. Als er zich een nieuwe kans op een muziekcarrière aandient, dan is het maar zo. Ik ga zelf de aanzet niet geven: het gebeurt toevallig of niet.”

Toekomst?

En wie het zich afvraagt: krokodil Schnappi ligt stof te vergaren in het magazijn van Peter. Toch is een comeback niet uitgesloten. Iris heeft sinds 2018 alle rechten op de kleine krokodil en ziet nog steeds toekomst. ‘Schnappi’ wordt namelijk nog steeds wereldwijd 30 miljoen keer per kwartaal gestreamd. Maar verwacht niet om de krokodil met een ander kindje op het podium te zien: “De combinatie met Joy was uniek", zegt Iris. “Maar ik kan me wel inbeelden dat er verhalen, animatiefilms en nieuwe liedjes over ‘Schnappi & seine Freunde’ komen ...”