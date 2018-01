Hoe gaat het ondertussen met ex-K3'tje Kathleen Aerts? DBJ

26 januari 2018

11u48

Peter De Smedt

We kennen Kathleen Aerts als de voormalige blondine van K3, maar ondertussen woont ze al enkele jaren in Zuid-Afrika. Daar baat ze samen met haar vriend Steven een vakantiebureau uit. Onlangs was ze terug in het land en wij zochten haar op. "Ik heb geen tijd meer om te zingen."