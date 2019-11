Ho, ho, hoor je de kerstsingles al? Het muzikale eindejaarsoffensief is begonnen IDR/JOBG

18 november 2019

00u00 0 Muziek Mariah Carey, John Legend en - na bakken gezeur van z'n fans - zelfs Robbie Williams: het is pas half november, maar het offensief van kerstsingles en -platen draait wereldwijd op volle toeren. Bij ons proberen Sasha & Davy de gezelligheid erin te brengen met hun eerste kerstplaat. "Voor Kerstmis is het nooit te vroeg."

Sinterklaas moet nog langskomen, maar toch zetten Sasha Rosen (41) en Davy Gilles (43) afgelopen weekend hun kerstmuts al op. Bij een knetterend haardvuur, in een feestelijk decor, stelden ze hun allereerste kerstalbum voor. Op 'Christmas' zijn herwerkte 'Santa Claus Is Coming To Town', 'Do They Know It's Christmas' en 'All I Want For Christmas'. Die blikten Sasha & Davy afgelopen zomer al in. "Tijdens de hittegolf nog wel. Dat voelde een beetje vreemd aan, maar voor Kerstmis is het nooit te vroeg", zegt het koppel. "Iedereen begint nu al in de kerstsfeer te komen. De lichtjes gaan aan,... Ik heb gisteren mijn eerste kerstfilm op Netflix gezien, en in mijn auto heb ik mijn keifoute kerstboom al bovengehaald. Die staat traditioneel op mijn dashboard", lacht Davy. Het is duidelijk: het duo is gek op kerst. In de eindejaarsperiode staan alle optredens dan ook 'on hold', en gaat tijd met het gezin in die twee weken voor. Dat geldt trouwens ook voor De Romeo's, waar Davy deel van uitmaakt. "Het is belangrijk om stil te staan bij wat Kerstmis écht betekent. We proberen ons vaak in te zetten voor goede doelen, die nu met de kerstperiode weer volop in de aandacht komen. We hebben onlangs nog een concert gegeven voor kankerpatiënten in het ziekenhuis van Geel. Een lach op die mensen hun gezicht toveren met een simpel liedje: dat proberen wij te doen. En nu ook met ons kerstalbum", klinkt het.

Drang naar nostalgie

En Sasha & Davy zijn niet de enige artiesten die u al lang vóór de feesten een warm gevoel willen geven. Radiozender Joe speelt op z'n digitale Christmas-kanaal nu al 24/7 kersthits, en een heel arsenaal Vlaamse vedetten zoals Christoff, Free Souffriau, Willy Sommers en Lisa del Bo beginnen dezer dagen aan hun kerstconcerten. Kerst is hot in muziekland - ook al is het nog maar half november. Ultratop-directeur Sam Jaspers: "Kerstliedjes roepen een bepaalde huiselijke en gemoedelijke sfeer op. Dat hoor je ook terug in de teksten, die heel herkenbaar en meezingbaar zijn." Trendwatcher Tom Palmaerts sluit zich daarbij aan. "Kerst straalt sowieso een bepaalde vibe uit", stelt hij. "Het wordt buiten snel donker, waardoor we het graag binnen gezellig maken door tijd te spenderen met familie en vrienden. Het hele gevoel dat je daarbij krijgt, wordt vervat in die kerstliedjes. Het is geen nieuwigheid dat mensen in de kerstperiode naar kerstnummers luisteren, dat is iets van alle tijden. Ik weet niet of het nu vroeger gebeurt dan anders, maar je merkt wel dat de drang naar nostalgie groter wordt. Mensen willen terug naar eenvoud, naar kleine momenten. Dat heeft te maken met de complexiteit en onrust van onze hedendaagse maatschappij."

Mariah Carey-effect

Dat er jaarlijks heel wat artiesten op de nostalgische kerstkar springen, is dan ook logisch. "Het is de enige periode in het jaar dat iedereen een beetje naar dezelfde muziek luistert of er toch overal mee wordt geconfronteerd", zegt Jaspers. "Daarom ook nemen zoveel artiesten ter afwisseling eens een kerstplaat op. En het houdt hen niet alleen in de aandacht. Want als ze geluk hebben dat hun album populair is, kan het immers ieder jaar blijven verkopen en gedraaid worden. Elk jaar zijn er artiesten die met nieuwe kerstsongs hopen op een Mariah Carey- of Wham!-effect."