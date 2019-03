Hitler duikt op in nieuwe videoclip Zwangere Guy: “Zet die plaat af” Redactie

20 maart 2019

16u58 0 Muziek De Brusselse rapper Zwangere Guy heeft de videoclip voor zijn nummer ‘Wie Is Guy?’ gelost. Daarin is een opmerkelijke rol weggelegd voor Hitler. “Zet die plaat af”, roept hij. Het lijkt een verwijzing te zijn naar Bart De Wever. Hij riep het zinnetje in 2012 en sindsdien achtervolgt de ‘catchphrase’ de politicus.

In 2012 boekte Bart De Wever een overwinning met NV-A. Samen met andere topfiguren van de partij werd de politicus naar het podium van de Zuiderkroon begeleid op de luide tonen van ‘Happiness’ van Sam Sparro. Toen De Wever aan zijn speech wilde beginnen bleef het nummer echter schallen door de boxen. De Wever kon zijn ergernis niet onderdrukken. “Zet die plaat af”, riep hij naar de geluidstechnicus van dienst. Zijn uitbarsting werd meteen een onwaarschijnlijke internethype. Ook Bart De Wever zag er uiteindelijk de grap van in, want hij draafde op in een parodie van ‘De 3 Wijzen’.