Historisch benefiet Lady Gaga levert bijna 130 miljoen dollar op

20 april 2020

07u33

Bron: AD 44 Muziek Het door Lady Gaga (34) georganiseerde ‘One World Together At Home’-event heeft 127,9 miljoen dollar in het laatje gebracht. Zo'n honderd internationale artiesten werkten zaterdagavond van thuis uit mee aan het wereldwijde benefietconcert.

‘One World: Together At Home’ leverde een gigantische bedrag op van maar liefst 127,9 miljoen dollar, of zo’n 117,6 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (72,8 miljoen) gaat naar lokale en regionale hulpverleners, de rest (55,1 miljoen) naar het Covid-19 Solidariteitsfonds, meldt de organisatie.

In tegenstelling tot Live Aid indertijd, was het niet de bedoeling dat het publiek een bijdrage leverde. Dat benadrukte Lady Gaga onlangs in een gesprek met talkshowhost Jimmy Fallon. “Het is niet de bedoeling dat mensen geld doneren terwijl het benefiet bezig is”, zei ze. “Zet je neer en geniet van wat je ziet.” Het geld zamelde de zangeres in door multinationals en filantropen aan te schrijven en om een gift te vragen. Zo schonk Apple-baas Tim Cooke zo’n 10 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) na een telefoontje van Gaga.

Eerbetoon

De special, samengesteld door Lady Gaga in samenwerking met de WHO en Global Citizen, werd gepresenteerd door de Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Met persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel werd stilgestaan bij de impact van het coronavirus wereldwijd. Lady Gaga noemde het ‘een liefdesbrief’ aan de mensen in de frontlinie. “Ik ben zo gelukkig dat we vandaag wereldwijd thuis zijn”, zei ze.



Het concert, dat zes uur lang duurde, was te volgen via onder andere Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. De laatste twee uur werden op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden. In de loop van de volgende dagen zullen tientallen televisiezenders van over de hele wereld het online concert geheel of gedeeltelijk uitzenden.

