Hilary Duff brengt weer muziek uit

13 februari 2020

15u23

Goed nieuws voor fans van Hilary Duff. Voor het eerst sinds haar single 'Little Lies' uit 2016, brengt de zangeres/actrice weer nieuw werk uit. Samen met haar man Matthew Koma coverde ze het nummer 'Never Let You Go' van Third Eye Blind.

“Zet het geluid maar hard aan! Ik zing samen met mijn man Matthew, die denkt dat ‘ie beste vrienden is met Stephan Jenkins. Maar in plaats daarvan coveren we zijn liedjes. Veel dank aan producer Rac die Matthew’s dromen heeft laten uitkomen,” aldus Duff, die een sample van de nieuwe single deelde.

Fans reageerden meteen enthousiast. “The Queen is terug! Bedankt voor dit cadeau,” schreef een volger. “Hilary, we houden van je. Wat fijn dat je er weer bent,” meldt een ander. Het originele nummer dateert uit 1999 en behaalde destijds een 14e plek in de Billboard Hot 100.

Momenteel werkt Duff ook aan een nieuwe reeks van ‘Lizzie McGuire’, de Disney-serie waarmee ze bekendheid verwierf.