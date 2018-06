HILARISCH: Sam Gooris in nieuwe videoclip 'Laat Het Gras Maar Groeien' TDS

08 juni 2018

18u31

Bron: QMUSIC 0

Vandaag lanceerden Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie - Like Maarten - en Dorothee Dauwe - Dorothee Vegas - de videoclip van hun foute remix van ‘Laat Het Gras Maar Groeien’. De hoofdrol in de clip is uiteraard voor de zanger van de Vlaamse klassieker: Sam Gooris himself. Sam Gooris, Dorothee Vegas en Like Maarten krijgen in de clip ook het gezelschap van Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen, Wim Oosterlinck, Vincent Fierens, Jolien Roets en Marie Monballiu. En een turbo grasmachine mocht zeker ook niet ontbreken. Het gras afrijden zal nooit nog hetzelfde zijn...