Hij is de best bekeken artiest op YouTube, maar wie is J Balvin? SD

01 augustus 2019

16u30

Bron: The Guardian, Billboard, Ultratop 0 Muziek Een echte zomerhit is er voorlopig nog niet, maar toch lijkt ons luistergedrag deze maanden grotendeels bepaald te worden door één artiest: J Balvin (34). De Colombiaanse zanger staat wereldwijd (én in ons land) bovenaan de YouTube-hitlijsten als best bekeken artiest. Maar wie is de man?

335 miljoen views verzamelde José Álvaro Osorio Balvin, beter gekend onder de artiestennaam J Balvin, op YouTube. Daarmee doet hij het al een paar weken beter dan grote namen als Ed Sheeran, Shawn Mendes en Billie Eilish. Vier van zijn muziekvideo’s haalden zelfs al meer dan een miljard views, waarmee hij in dezelfde categorie als Ariana Grande als Taylor Swift terechtkomt.

Hij kreeg een Guinness World Record voor het nummer ‘Ginza’, dat het langst bovenaan de U.S. Hot Latin Song-hitlijst bleef staan. En zijn nieuwste album, ‘Oasis’, werd in een week 40 miljoen keer gestreamd. Indrukwekkende cijfers, maar toch doet zijn naam niet meteen een belletje rinkelen. Zijn grootste successen scoorde de Colombiaanse muzikant in ons land door samenwerkingen met sterren als David Guetta & Bebe Rexha (‘Say My Name’), Cardi B & Bad Bunny (‘I Like It’) en MC Fioti, Future, Stefflon Don & Juan Magan (‘Bum Bum Tam Tam’).

Beyoncé

Maar hij werd pas echt een grote naam door zijn samenwerking met Beyoncé, die in 2017 meezong op de remix van zijn ‘Mi Gente’. Een jaar later nodigde ze hem uit om het nummer mee te komen zingen op Coachella, waardoor Balvin nu ook te zien is in haar ‘Homecoming’-documentaire op Netflix. “Ze was echt heel erg vriendelijk”, vertelt Balvin in The Guardian over zijn ontmoeting met de befaamde zangeres. “Ze behandelt iedereen met respect. Hoe kleiner je jezelf toont, hoe groter mensen je aanvoelen, niet andersom. Grote sterren zoals Beyoncé en Pharrell die ik heb ontmoet, zijn zo bescheiden. Ze scheppen niet op.”

Ook Balvin blijft bescheiden bij zijn recente succes, dat hem zo'n rijkdom oplevert dat hij eigenaar is van verschillende huizen, een uitgebreide kunstcollectie, én een reeks dure horloges waaraan een eigen YouTube-video gewijd werd. “Het is moeilijk om in termen van die cijfers te denken,” vertelt hij over zijn streamingsuccessen, “maar het is mooi om te zien hoe ver mijn muziek kan gaan. Cijfers liegen niet.” De muzikant komt dan ook van ver. Hij groeide als zoon van een welgestelde zakenman op in Medellín, in Colombia, waar geweld hoogtij vierde, met dank aan drugbaron Pablo Escobar. Op zijn achttiende verhuisde hij naar de Verenigde Staten - een grote fan van Kurt Cobain en Tupac. “Mijn teksten zijn misschien niet zo sociaal geëngageerd, maar ik kan kinderen wel helpen om hun energie los te laten", zegt Balvin daarover. “Kurt Cobain en Tupac zijn meesters daarin: ze leerden me hoe ik dingen wel en niet moest aanpakken.”

Geen compromissen

Als er één ding is dat J Balvin kenmerkt, is het dat hij de dingen op zijn manier wil doen, zonder compromissen te sluiten. Zo zingt hij uitsluitend in het Spaans, en is hij van plan om dat te blijven doen. “Ik wil die kerel zijn die Spaanse muziek wereldwijd brengt, dus ik laat me niet tegenhouden.” De oude regel uit de muziekindustrie dat je in het Engels moet zingen om succesvol te zijn, gaat dus niet op voor Balvin, want het publiek vindt en masse online de weg naar zijn muziek. “Al is dat niet iets dat ik helemaal alleen heb gerealiseerd", geeft de Colombiaan toe. “Latino’s hebben hier al 100 jaar aan gewerkt en nu zien we het resultaat daarvan.”

Balvin besloot in 2015 ook om zijn eerste televisie-optreden in de Verenigde Staten af te zeggen. Hij mocht spelen op de Miss USA-verkiezing, maar toen hij ontdekte dat Donald Trump mede-eigenaar was van de verkiezing, zegde hij af. Dat Trump illegale Mexicaanse immigranten omschreef als verkrachters, dieven en drugshandelaars, vond hij niet kunnen. “Je kan waarden niet kopen”, zegt hij. “Ik werkte zelf illegaal in de Verenigde Staten terwijl ik mijn droom probeerde te bereiken. Ik schilderde huizen, ik liet honden uit, ik werkte aan daken. Dus toen Trump dat zei, dacht ik: ‘Hij is gek!’ Ik weet niet of hij gek is of net slim. Hij wil dat je denkt dat hij gek is zodat iedereen over hem praat. Dat maakt hem populair, en dat is slim. Misschien weet hij wel exact wat hij aan het doen is.”

Een paar jaar terug belandde Balvin in een depressie. Te veel stress, zijn financiën die een rommeltje waren en mensen die in zijn plaats beslissingen namen. Na een lange zoektocht naar oplossingen, ging hij uiteindelijk in therapie. Tegenwoordig neemt hij maatregelen om niet opnieuw de diepte in te gaan: medicatie, kleurboeken, geen alcohol, sigaretten of drugs. En elke ochtend om 5 uur opstaan om te mediteren en te sporten. Niet het typische leven van een wereldster, maar voor Balvin werkt het. Het laat hem in ieder geval toe om rustig verder de wereld te veroveren, en hier en daar zelfs geschiedenis te schrijven met zijn aanstekelijke reggaeton: vanavond speelt J Balvin bijvoorbeeld als eerste latin headliner op het Amerikaanse Lollapalooza-festival.