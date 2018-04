Hij deed 12 keer tevergeefs auditie voor American Idol. Nu doet hij het als dragqueen en blaast hij met gouden stem alle tegenstand uit het water Koen Van De Sype

17 april 2018

17u48

Bron: American Idol 0 Muziek Er is een ster opgestaan in het nieuwe seizoen van American Idol. Jurylid Katy Perry was sprakeloos toen Adam Sanders (24) als zijn alter ego Ada Vox het podium op stapte om auditie te doen voor de talentenjacht en wist helemaal niet meer wat te zeggen toen hij zijn keel had opengezet. Drie weken en meer dan 2,5 miljoen views op YouTube later lijkt hij torenhoog favoriet voor de overwinning.

De aanhouder wint, zegt het spreekwoord en dat lijkt helemaal op te gaan voor Adam Sanders uit San Antonio, Texas. Maar liefst 12 keer deed hij naar eigen zeggen al auditie voor American Idol, maar verder dan de top 50 in het 12de seizoen van de wedstrijd (2013) raakte hij niet. “Toen ik vijf jaar geleden te horen kreeg dat ik niet verder mocht, brak mijn hart”, vertelt hij over die tijd. “Maar om eerlijk te zijn: ik was er eigenlijk nog niet klaar voor.” (lees hieronder verder)

Adam Sanders Auditions - AMERICAN IDOL SEASON 12 Saying that he would love to be an artist that mixes R&B, Soul, and Pop, Adam Sanders tries his luck in auditioning for our judges. Does the nineteen year-old from San Antonio get to go to Hollywood? Subscribe now for more American Idol clips: http://bit.ly/AmericanIdol_Subscribe Tune in to AMERICAN IDOL Wednesday & Thursday 8/7c on FOX!

Na zijn deelname werd hij op sociale media overspoeld met haatberichten. “Mensen vielen me aan om wie ik was en om mijn seksuele voorkeur, ze zeiden me dat ik vreselijk was en niets kon, dat ik het eigenlijk niet verdiende om te leven”, vertelt hij. “En ik liet het me raken. Ik ging een beetje dood vanbinnen, net zoals de mensen zeiden dat ik moest doen. Ik begon te twijfelen aan dingen waar ik niet aan had mogen twijfelen en verdween een tijdje van de radar.”

Dieptepunt

Dat was het moment waarop hij naar eigen zeggen zijn dieptepunt bereikte. “Ik begon te denken dat ik inderdaad misschien geen recht had om te leven, dat ik het niet waard was om geholpen te worden, dat ik misschien geen tweede kans verdiende.”

Dawwwhhhhh. @davis_noah and I at breakfast. Food sounds good right now... I need to go get @totinos pizza rolls. I know for a fact that I'm pregnant... #AmericanIdol #thenextidol #adorbs #TeamAlpaca 897 vind-ik-leuks, 25 reacties - Ada Vox (@adavox) op Instagram: 'Dawwwhhhhh. @davis_noah and I at breakfast. Food sounds good right now... I need to go get @totinos...'

Maar ondanks alle negatieve kritiek slaagde Adam erin om weer overeind te komen en dat deed hij met de hulp van iemand heel speciaal: zijn later ego en dragqueen Ada Vox. “Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden op een manier dat ik niet voor mogelijk hield. Ik ben klaar om de jury en heel Amerika te tonen wie ik ben en ik kan alles aan wat nu op mijn weg komt”, vertelde hij net voor zijn auditie drie weken geleden. En hij bewees meteen wat hij waard was.

Stembereik

De mond van jurylid Katy Perry viel open toen Ada Vox binnen kwam gestapt en ze wist al helemaal niet meer wat te zeggen toen die begon te zingen en Adam zijn enorme stembereik demonstreerde. De video van zijn auditie haalde intussen al meer dan een miljoen views. (lees hieronder verder)

Ada Vox Auditions for Idol With "House of the Rising Sun" by The Animals - American Idol 2018 on ABC Ada Vox auditions for American Idol in front of Judges Lionel Richie, Katy Perry and Luke Bryan with "House of the Rising Sun" by The Animals.

Maar ook in de weken daarna wist Ada Vox iedereen met verstomming te slaan. “Er is een ster geboren”, klonk het bij Lionel Richie toen ze ‘Creep’ van Radiohead had gezongen twee weken geleden en meteen een staande ovatie kreeg. “Elke keer wordt het beter.” (lees hieronder verder)

Ada Vox Sings "Creep" Radiohead for Her Idol Showcase - American Idol 2018 on ABC Ada Vox Sings "Creep" Radiohead for her American Idol 2018 Showcase performance. See more of American Idol on our official site: http://www.americanidol.com Like American Idol on Facebook: https://www.facebook.com/AmericanIdol Follow American Idol on Twitter: https://twitter.com/americanidol Follow American Idol on Instagram: https://www.instagram.com/americanidol/ Like ABC on Facebook: https://www.facebook.com/ABCNetwork/ Follow ABC on Twitter: ‪https://twitter.com/abcnetwork Follow ABC on Instagram: ‪https://www.instagram.com/abcnetwork/ AMERICAN IDOL, the iconic series that revolutionized the television landscape by pioneering the music competition genre, will return to airwaves on SUNDAY, MARCH 11 at 8|7c, at its new home on ABC.

En afgelopen weekend na haar versie van ‘Feeling Good’ van Nina Simone viel Katy Perry tijdens het optreden zelfs op haar knieën voor het aanstormende talent. “Je bent hier om te winnen”, klonk het zonder omhaal. “We wisten eerst niet goed hoe je in de wedstrijd zou passen, maar je talent is niet te ontkennen”, voegde Richie er vervolgens nog aan toe. “Je bent onstopbaar.”

Ada Vox Sings "Feeling Good" by Nina Simone - Top 24 Solos - American Idol 2018 on ABC Ada Vox sings "Feeling Good" by Nina Simone for her Top 24 Solo performance in front of a live audience and Judges Katy Perry, Luke Bryan and Lionel Richie on American Idol 2018.