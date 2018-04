Hierom ging Fleetwood Mac uit elkaar: "Buckingham wilde niet op tour" MVO

26 april 2018

07u23 0 Muziek De breuk tussen Fleetwood Mac en Lindsey Buckingham is ontstaan omdat de gitarist niet direct wilde toeren. Volgens de overgebleven bandleden Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie en Mick Fleetwood zou de groep gaan repeteren en hield Lindsey de boot af.

"Hij wilde pas in november 2019 toeren", zegt Nicks tegen Rolling Stone. "Dat is nog ver weg. Ik heb net solo zeventig shows gedaan en wanneer ik iets heb afgerond, wil ik direct door naar het volgende. Waarom zouden we stoppen? Dat wil ik niet. We hebben niets anders te doen. Dit is wat we doen."

Fleetwood Mac liet Buckingham vervolgens weten zonder hem door te gaan. Van een ontslag is geen sprake, zegt Fleetwood. "We kwamen in een impasse en besloten zonder hem verder te gaan", zegt hij. Buckingham, die door de band inmiddels is vervangen door voormalig Tom Petty-gitarist Mike Campbell en Crowded House-frontman Neil Finn, heeft nog niet op zijn vertrek gereageerd.

Volgens Nicks redt de groep het wel zonder Buckingham. Hij maakte eerder tussen 1987 en 1997 ook geen deel uit van de band. "Het leven gaat verder en ik wil gewoon door met deze jongens", aldus Nicks. "Mijn relatie met Lindsey is altijd instabiel geweest. Wij zijn nooit getrouwd geweest maar we hadden het net zo goed kunnen zijn", zegt ze. "Het is jammer voor mij, maar ik wil de komende jaren van mijn leven gelukkig zijn."

Fleetwood Mac begint in oktober met hun tournee.