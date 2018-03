Hier is het songfestivallied van Sennek: "Ik hoop dat de Belgen trots gaan zijn" Redactie

05 maart 2018

08u28 518 Muziek 'A matter of time', dat is de titel van het lied waarmee Sennek (27) ons land op 8 mei zal verdedigen op het Songfestival.

Laura Groeseneken - de echte naam van Sennek - stelde haar lied vanmorgen voor op MNM, nadat het een dag vroeger dan gepland online verschenen was. Ze schreef het samen met Alex Callier van Hooverphonic en Maxime Tribeche.

Groeseneken zegt heel blij te zijn met het nummer. "Het was het nummer dat ik in mijn hoofd had toen ik ja zei om deel te nemen aan het Songfestival", klinkt het. Het lied gaat volgens Groeseneken over "het zien van schoonheid in de vergankelijkheid". "Je moet genieten van het moment, want alles gaat op een bepaald moment kapot."

Lees verder onder de video

Gelekt

Het nummer zou normaal gezien vandaag worden voorgesteld aan de pers tijdens eenpersconferentie en zou dan dinsdag voor de eerste keer gedraaid worden. Daar stak een Russische site echter een stokje voor, zij lekten het nummer al rond middernacht.

"Het was totaal niet zo gepland", zegt Laura op Qmusic. "Het is vannacht plots online gekomen en dus was het opeens alle hens aan dek. Ik heb dan ook niet veel geslapen. Maar ach, het is nu niet anders."

Het nummer doet volgens de presentatoren denken aan soundtracks van James Bond. "Dat vind ik wel een compliment", reageert Laura die het nummer deels zelf mee schreef. "Ik hoop dat de Belgen trots gaan zijn als ik het brengt in Portugal. Als ik mensen kan raken met de act en de song hoop zie ik me wel ver komen."