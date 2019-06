Hete tweede Graspopdag is aaneenschakeling van hoogtepunten (met één valse noot bij Slash) Steven Alen

23 juni 2019

05u00 0 #AtTheFestivals De weergoden zijn de Grapop Metal Meeting welgezind. Ook de tweede festivaldag blijft helemaal droog, terwijl wolken verhinderen dat te veel metalheads de allure krijgen van een gekookte kreeft. Op muzikaal vlak kunnen de ongeveer 50.000 bezoekers van de uitverkochte zaterdag genieten van alle stijlen die de metal te bieden heeft. Het festival kent hopen hoogtepunten, maar incasseert een klein schrammetje op het verder smetteloze blazoen: bij Slash valt het PA-geluid even weg.

De zon kookt de metalheads vroeg uit hun tent. Gloryhammer, Cellar Darling, Lovebites en Bad Wolves schudden ook de laatste prut uit de oogjes. Deze zaterdag heeft bijzonder sterke openers, die al meteen flink wat bezoekers op de been brengen. De Japanse dames van Lovebites hebben bijvoorbeeld de Metal Dome al flink gevuld, en ondanks hun ietwat rommelig geluid heeft hun powermetal al flink was succes. Iets na het middaguur is het trouwens al om te bakken onder het zeil.

In de Marquee kan je daarna terecht voor hoog muzikaal vakmanschap bij Ne Obliviscaris, dat headbangstukken afwisselt met sfeervolle vioolpassages. Wie het liever wat luchtiger houdt, kan in het Classic Rock Café genieten van de livekaraoke van Amazing Snake. Al bij het tweede nummer verbaast een boom van een vent met een perfecte versie van Guns N’ Roses-kraker Sweet Child O’ Mine, gevolgd door een uitstekende versie van Anouks Nobody’s Wife. Muzikaal al meteen beter dan vorig jaar, maar tegelijkertijd ook minder grappig. Ook in deze tent is het trouwens bakken geblazen.

Power overal

Powermetal is overal deze zaterdag, ook op Mainstage 2. Hammerfall weet opvallend veel bezoekers te boeien, al moet de zanger een fan blijkbaar wel duidelijk maken dat zijn band niet Lamb of God is. Daarna is Immolation in de Marquee goed voor het Spinal Tap-moment van de dag. “What’s up Wacken?”, vraagt de zanger zich ongeveer een maand te vroeg en een paar kilometer uit de richting af. Murica, nietwaar. Ondertussen wandelen medewerkers rond met gratis oordopjes, een uitstekend initiatief.

In de Metal Dome vliegt Grand Magus er stevig in. Met het tweede nummer Sword of the Ocean is de band al op kruissnelheid, en dat terwijl het hun eerste optreden is sinds anderhalf jaar. De aankondiging dat de Zweden een nieuwe plaat hebben gemaakt, leidt wel tot opvallend weinig reacties, maar deze heren zijn duidelijk klaar voor hun Amerikaanse tour met landgenoten Amon Amarth in de herfst. Op Mainstage 2 laat de drummer van het innemende Halestorm weten dat hij houdt van België, “en niet alleen voor jullie wafels”.

Stilstaand zweten

In de Marquee is het weer bakken en braden bij Borknager. Zelfs al stilstaand sta je te zweten, maar dat houdt enkele fanatiekelingen niet tegen om uitbundig te headbangen. Een tip voor warme festivaldagen: ga naast een molenwiekende headbanger staan voor een menselijke ventilator aan je zijde. De Noren moeten het wel doen met een karig gevulde tent, maar hun prachtige progressieve black metal tovert meermaals kippenvel op onze armen. Een van dé bands van deze editie, wat ons betreft, maar veel fans kozen eieren voor hun geld en trokken al naar Mainstage 1 voor Behemoth. Een van de spijtige overlappingen van het weekend.

De gemaskerde heren van de Poolse pletwals hebben duidelijk geen last van de warmte, want hun opener Wolves ov Siberia gaat gepaard met een verschroeiend salvo steekvlammen die best wel ver te voelen zijn. Alsof het nog niet warm genoeg is! Een nieuwe trend blijk trouwens jezelf filmen tijdens het crowdsurfen - niets is nog heilig.

Bij Trivium wilt frontman Matt Heafy zieltjes door een gitaarsolo te spelen tussen het publiek, terwijl Phil Campbell & The Bastard Sons in de volle Metal Dome bewijzen dat ze meer zijn dan een doorslagje van Motörhead.

Ace of Spades krijgt uiteraard alle handen op elkaar, maar de eigen nummers van de enthousiaste band kunnen zich steeds beter meten met de krakers van Phils vorige band. In de Marquee jaagt Legion of the Damned de thrash een halfvolle tent in, geplaagd door een klank die niet altijd super is. Daarna laat Clutch een energiebommetje ontploffen, de start van een vermakelijk feestje.

Ambiance

Op Mainstage 1 wisselt Slash een hoop eigen werk af met de Guns N’ Roses-kraker Nighttrain. Zijn band blijft dapper doorspelen wanneer het geluid op de wei pakweg 20 à 30 seconden uitvalt. Op het andere hoofdpodium laat Godsmack zijn Amerikaanse stadionrock ook neerdalen op de Desselse wei. Vooral I Stand Alone is een schot in de roos, terwijl zanger Sully Erna wel wat wenkbrauwen doet fronsen met zijn klungelige oproep om blote borsten. Voor Voodoo laat hij nog een tweede drumstel aanrukken om te bewijzen dat hij meer kan dan zingen.

In de Marquee verrast Ministry met Supernaut van Black Sabbath, waarna New World Order flink wat ambiance in de keet brengt. Landgenoot en oudgediende Luc Van Acker komt langs voor een gesmaakt gastoptreden, en de video’s en geluidseffecten maken het plaatje compleet.

Disturbed scoort op Mainstage 1 daarna niet alleen met de muziek, maar ook met familiefoto’s die geprojecteerd worden. De band brengt ook een pakkend eerbetoon aan gevallen collega’s, zoals The Rev van Avenged Sevenfold, Chester Bennington van Linkin Park en Chris Cornell van Soundgarden. Een piano, extra drums en zelfs twee violisten rukken aan voor een indrukwekkend Sound of Silence, door het publiek desgevraagd bijgekleurd met lichtjes van aanstekers en telefoons.

Rocken in de vrije wereld

In een - opnieuw - volle Metal Dome spelen de Zwitsers van Krokus een erg strakke en uitstekend gezongen set. Het is hun eerste keer op Graspop, en vermoedelijk ook - maar hopelijk niet - hun laatste. Opener Headhunter zet meteen de toon, gevolgd door Long Stick Goes Boom. De mix van AC/DC en Accept lusten de Graspoppers wel, en covers als Keep on Rocking in The Free World doen er nog een schepje bovenop. De band is in vorm, en de solo’s zijn om vingers en duimen bij af te likken.

In de Marquee is King Diamond ongeveer de enige band die de tent ook in de hoogte benut, met een stelling van twee verdiepingen. Terwijl de gebruikelijke theatrale elementen weer van de partij zijn - een zombiedanseres dartelt over het podium, de zanger gaat een kwaadaardige speelgoedpop te lijf met een mes... - zingt de King weer ijzig hoog. Met het bezwerende Voodoo scoort hij al vroeg in de set, al brommen de lage tonen misschien iets te luid in de mix.

Het vervolg moeten we missen om nog een stuk Demons & Wizards mee te pikken, het project van een gekortwiekte Iced Earth-gitarist Jon Schaffer en Blind Guardian-zanger Hansi Kürsch. I Died For You en Valhalla van hun gebruikelijke broodheren worden massaal meegezongen, al is Fiddler on the Green van hun debuut toch hét hoogtepunt van de retestrakke set.

Lamb of God speelt spijtig genoeg samen met King Diamond én Demons & Wizards, toch een van de jammerlijkste overlappingen van het weekend. Daarna heeft Slipknot het rijk voor zich alleen, goed voor een beukende set waarin Wait and Bleed de grote afwezige is. De band speelt vooral oud werk en frontman Corey Taylor laat weten hoe blij hij is om weer in België te spelen, want “het voelt als een tweede thuis”. Hij laat ook nog weten dat metal ons allemaal een eigen familie maakt, en is uitstekend bij stem. Vuurwerk is alomtegenwoordig, vlammende honkbalknuppels bonken op vaten en de gemaskerde heren spelen lekker strak. Hoogtepunten zijn muzikaal Psychosocial, The Devil in I, Custer en Duality. Theatraal is het fantastisch hoe meer dan de helft van de wei al traditiegetrouw hurkt voor Spit It Out, nog voor Taylor er nog maar om vraagt. Springen op het teken is dan de boodschap, al schieten velen te vroeg recht. Maar dat overkomt de besten.

