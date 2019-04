Het verhaal van Pauls grootste hit: hoe de zanger na enkele weken genoeg had van het succes van ‘Zeg 'ns meisje’ IDR

09 april 2019

20u29 0 Muziek Zijn doorbraak kwam dan wel in 1970 met ‘Ik ben verliefd op jou’, maar zijn allergrootste hit scoorde Paul ongetwijfeld met ‘Zeg ‘ns meisje’ uit 1991. Een nummer dat ook vandaag de dag nog leeft, getuige de vele covers en ontelbare fuiven waarop jong en oud luidkeels meebrullen met het aanstekelijke refrein.

Al vertelde Paul later dat het succes van ‘Zeg ‘ns meisje’ voor sommige mensen als een verrassing kwam. Zo zou Jos Van Oosterwyck, de toenmalige oppermacht uit muziekland dankzij ‘Tien om te zien’, geen fan zijn geweest van het nummer dat de Nederlandse componist Johnny Hoes samen met Paul had geschreven.

“Ik herinner me nog dat Jos een beetje aan mij twijfelde toen ik ’Zeg ‘ns meisje’ wou uitbrengen. Ik was toen bijna 45 jaar en Jos vermoedde dat het niet gemakkelijk zou worden om nog door te breken. Uiteindelijk heeft dat nummer zes weken op nummer één gestaan”, vertelde Paul daar ooit over.

Onzekere artiest

“Dat heeft Paul dan toch verkeerd begrepen”, zo reageert Jos nu. “Wat wel was: Paul heeft enorm veel singles gemaakt. En daar zaten ook wat nummers tussen die je beter kan vergeten. Maar Paul heeft ook een aantal nummers gemaakt die je nooit zal vergeten. en daar is ‘Zeg ‘ns meisje’ zeker eentje van. Weet je wat het was? Paul is altijd heel onzeker geweest. Hij had enkele singles gemaakt die geen potten hadden gebroken, waardoor de verwachtingen ook niet al te hoog waren. Toen ‘Zeg ‘ns meisje’ op mijn bureau belandde en ik het op mijn pick-up legde, dacht ik dan ook niet dat het iets speciaals zou zijn. Maar dat veranderde zo gauw ik het nummer hoorde. Meer zelfs: ik heb daar onmiddellijk de Supertip van gemaakt. En ik had het juist gehoord, want dat nummer bleef week na week stijgen in onze hitlijst. Uiteindelijk heeft het zes weken op nummer één gestaan.”

“Maar zelfs dan bleef Paul bescheiden en onzeker. Toen hij al een paar weken op nummer een stond, kwam hij op een bepaald moment naar mij om te vragen of ik hem niet van die eerste plaats kon afhalen. Dat ging uiteraard niet, want Severs was nu eenmaal de bestverkopende artiest. Hij vond zichzelf, op z’n 45, te oud om de hitlijsten aan te voeren. Dat was Paul ten voeten uit.”

Probleem opgelost

“Weet je wat wel grappig was? Door het succes van ‘Zeg ‘ns meisje’ was Paul op een ander vlak wel iets minder onzeker geworden. Paul is indertijd bekend geworden als de zanger die een zwarte bril à la Buddy Holly droeg, maar in de beginperiode van TOTZ besliste hij ineens om dat handelsmerk weg te doen. ‘Ja Jos, ik heb nu lenzen, dus ik heb die bril niet meer nodig.’ Maar de eerste twee, drie jaar vroeg Paul wel iedere keer als hij bij ons kwam optreden of dat wel een slimme beslissing was geweest. Op den duur werd dat zelfs gênant: als we Paul zagen, dan was het maar te hopen dat hij niet weer over z’n bril begon. (lachje) Maar door het succes van ‘Zeg ‘ns meisje’ was het probleem met die bril wel van de baan. Paul besefte dat z’n look er niet toe deed, maar wel de muziek. En op dat vlak had ‘Zeg ‘ns meisje’ echt alles mee. De muziek en de tekst gingen zo goed tezamen. Is dat diepzinnig? Absoluut niet, maar de klanken passen perfect bij elkaar.”