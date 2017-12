Het 'Sportpladijs' gemist? Eén zendt de show uit op oudejaarsavond TK

12u21

Bron: VRT 0 Florian Van Eenoo photonews Muziek Ben jij een van die mensen die geen tickets kon bemachtigen voor de 'Throwback Thursday'-concerten in het 'Sportpladijs'? Dan heeft de VRT goed nieuws voor jou: op oudejaarsavond zal Eén de complete show uitzenden.

De concerten, die naar aanleiding van de 20ste verjaardag van Ketnet georganiseerd werden, zijn een groot succes. Duizenden ex-jongeren zongen uit volle borst mee met W817, Spring en Samson en Gert. Eén heeft dan ook beslist om nu dinsdag de show te capteren, om hem dan op 31 december uit te zenden.

"We wisten wel dat Ketnet een rol heeft gespeeld in het leven van de twintigers van vandaag", legt netmanager Maarten Janssen uit op VRT NWS. "Maar dat Ketnet zó in hun hart zit, dat heeft ons heel erg verrast en geraakt. Door hén is onze twintigste verjaardag een feest geworden dat al onze verwachtingen overtroffen heeft en dat we niet snel zullen vergeten."