Het razendsnelle leven van Avicii: van zijn slaapkamer in Zweden naar de grootste podia ter wereld TDS

20 april 2018

20u20

Van zijn slaapkamer in het Zweedse Stockholm naar de grootste podia overal in de wereld : de levensloop van Avicii, Tim Bergling in het echt, was een waar Scandinavisch sprookje. Zijn succes was ongezien, maar woog wel verschrikkelijk zwaar. Te zwaar, zo zei hij zelf. Een overzicht van het leven van de talentvolle top-dj.

Bergling was een verlegen en ingetogen tiener die uren spendeerde op zijn laptop op zijn slaapkamer. Hij was amper 18 toen hij voor het eerst een contract tekende en al snel maakt hij de ene succesvolle hit na de andere. In 2010 haalt hij met ‘Seek Bromance’ voor het eerst de internationale hitlijsten. Maar in 2011 breekt hij pas echt helemaal door als hij zijn monsterhit ‘Levels’ op de wereld loslaat. Wat vervolgens kwam had hij nooit durven dromen: de boekingen stromen binnen. Neem dat gerust letterlijk, want in de eerste drie jaar van zijn professionele carrière staat hij niet minder dan 550 keer op het podium. Hij vliegt van hot naar her, en leidt een leven waar vele dj's alleen maar van kunnen dromen.

Overweldigend succes

"De eerste jaren waren echt fantastisch", vertelde Avicii eerder. Maar het succes is overweldigend. Te overweldigend voor één man. Iets wat ook zijn beroemde collega's als Laidback Luke beseffen. "Toeren op dit niveau is een vak apart. Ik spreek met mijn management ook af dat ze optredens boeken die een beetje op elkaar aansluiten. Als je mensen hebt die daar minder rekening mee houden en je zit donderdag in Texas, zaterdag in Hongkong en zondag op Ibiza, dan weet je helemaal niet meer hoe laat het is. Hij is meer een kluizenaarstype dat lekker muziek wil maken. Buiten de studio gebeuren vreemde dingen, je komt in een rocksterrenleven terecht. En zeker hij, hij verdiende miljoenen, kwam op jachten en dure feesten en daar komen natuurlijk ook verkeerde mensen", vertelde die.

Bergling krijgt te kampen met lichamelijke problemen, en moet meerdere malen met spoed naar het ziekenhuis. Hij krijgt onder meer te kampen met een alvleesklierontsteking, deels een gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik. Daardoor moet hij helaas zijn optredens cancelen. In 2013 schrapt hij maar enkele shows, in 2014 verdwijnt hij voor langere tijd uit de spotlights. Zijn lichaam kan het levenstempo simpelweg niet meer trekken. Hij krijgt veel medicatie voorgeschreven door zijn artsen, en wordt constant in de gaten gehouden en opgevolgd.

Verslaving

Al die medicatie zorgen tevens voor een verslaving. Avicii wil nog wel muziek maken - het is zijn leven - maar niet meer touren. Dat zorgt voor een tweestrijd, waardoor de artiest door een diep dal gaat. Hij komt in een diepe crisis terecht. "Ik was mezelf niet meer. Mensen kenden me alleen als Avicii, maar zo ben ik niet. Ik haat het om in de spotlight te staan", zei hij toen. Maar zijn managers blijven hem pushen om optredens te blijven geven. "Dat was zwaar", aldus Avicii later. "Ik keek naar mezelf en dacht: 'fuck, je had meer voor jezelf op moeten komen. Kom op Tim!' Ik had het schip eerder moeten stoppen."

Drastische beslissing

Op zijn 26ste neemt de wereldster dan een drastische beslissing: hij hangt zijn draaitafels definitief aan de wilgen. Hij geeft een uitgebreide verklaring. "Ik zal nooit helemaal stoppen met muziek en zal ook mijn fans niet in de steek laten, maar ik heb besloten dat ik dit jaar voor het laatst op tournee ga", schrijft Avicii. "Ik heb mezelf de afgelopen tijd beter leren kennen en kwam tot de conclusie dat ik meer met mijn leven wil doen.”

Op zijn site bedankt Avicii nadien alle mensen met wie hij gewerkt heeft, maar vooral zijn fans. "Ik dank iedereen die ooit een ticket heeft gekocht of stiekem binnen wist te komen, een nummer van mij kocht of downloadde, commentaar gaf of mij zelfs haatte. Jullie gedachten en ideeën hielpen mij. Ik heb alles aan jullie te danken."