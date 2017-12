Het perfecte duet? Ed Sheeran strikt Beyoncé voor nummer KDL TK

06u20

Bron: Instagram 3 Photonews Ed Sheeran wist Beyoncé te strikken voor een duet. Muziek Ed Sheeran lanceerde vannacht een nieuwe versie van zijn hit 'Perfect'. Daarop is ook niemand minder dan Beyoncé te horen, zo kondigde de zanger op Instagram aan.

"Ik heb Beyoncé gestrikt voor een duet-versie van Perfect", schreef Ed Sheeran gisterenmiddag op Instagram bij een foto van de singlehoes. De ballad is afkomstig van Eds succesalbum '÷' en is momenteel in de originele versie al in grote delen van de wereld een hit.

Sheeran gaf de remake de titel 'Perfect Duet (with Beyoncé)' mee. Het perfecte duet? Oordeel vooral zelf:

Got Beyoncé to duet with me on Perfect, comes out today at 7pm ET / 4pm PT / midnight GMT x Een foto die is geplaatst door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 30 nov 2017 om 12:31 CET

Zo klikt 'Perfect' overigens als Ed Sheeran het alleen zingt.