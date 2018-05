Het nieuwe live-album van The National werd in Brussel opgenomen TC

23 mei 2018

15u38 0 Muziek The National, de rockband rond zanger Matt Berninger, heeft met 'Boxer (Live In Brussels)' een nieuw live-album uit. De plaat verscheen in de States reeds op vinyl. In juli volgt de digitale- en cd-versie.

De live-versie van 'Boxer', een album dat de band in 2007 uitbracht, werd opgenomen tijdens het concert dat The National op 9 november 2017 gaf in Vorst Nationaal. Toen speelde de groep dat album integraal. De nieuwe live-plaat verscheen al op vinyl in de States. De digitale- en cd-versie zal op 13 juli wereldwijd in de rekken liggen. Leuk nieuws voor de fans en al zeker voor diegenen die er toen bij waren. Een beter souvenir aan een concert kan je immers niet bedenken. The National speelt overigens binnenkort weer in ons land. Op 14 juli staat de band geprogrammeerd op TW Classic.