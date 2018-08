Het moet niet gekker worden: West-Vlaamse kerel maakt catchy nummer voor 'mama Courtois' TK

11u52 7 Muziek De transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid is wereldnieuws: de familie van de Belgische keeper staat in alle kranten. En net nu lanceert de onbekende Jens Vollens, een 29-jarige West-Vlaming, een bizar eerbetoon aan de mama van de voetballer in de vorm van een feestnummer (inclusief videoclip).

Momenteel wordt Courtois bejubeld in alle media, maar Jens Vollens vindt dat ook zijn moeder wel eens in de bloemetjes gezet mag worden. Zonder haar had de talentvolle keeper immers nooit bestaan. Dus maakte de Roeselarenaar een nummer voor haar.

Zelf noemt Vollens het een echte meezinger: "Een ambiancenummer waar niemand op stil kan blijven zitten", omschrijft hij zijn song. De twintiger is nog maar twee jaar bezig met muziek. Hij is boekhouder van opleiding, maar twee jaar geleden kwamen de muzikale kriebels boven en nam hij zanglessen, met nu zijn eerste eigen single als resultaat.

'Mama Courtois' gaat over feestvierende jongeren die 'compleet uit hun dak gaan en zichzelf de vraag stellen wie nu eigenlijk de moeder van Thibaut Courtois is' (hint: haar naam is Gitte). Over de kwaliteit van het nummer en de bijhorende videoclip - wat is dat in godsnaam met die pollepel? - gaan we het hier niet hebben, maar je kan niet ontkennen dat het een verdomd catchy nummer is.