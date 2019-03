Het leven van Keith Flint: eeuwig rebels, en net daarom eeuwig geliefd TDS

04 maart 2019

16u30 5 Muziek Muzikant Keith Flint is vandaag op 49-jarige leeftijd overleden. De frontman van de beroemde Britse band The Prodigy zou deze zomer op Suikerrock in Tienen staan, maar stapte zelf uit het leven. Flint begon in de jaren 90 als danser, maar probeerde het later als zanger. Het succes van The Prodigy is het werk van enkele vrienden, die zelf eigenlijk ook niet wisten wat hen is overkomen. E en overzicht van zijn leven.

The Prodigy is een opmerkelijk fenomeen in de Britse popmuziek. Hun platen behaalden over de hele wereld imposante verkoopcijfers. De band bleek een blijvertje en dat had nochtans niemand gedacht toen de groep voor het eerst van zich liet horen. Pas met hun tweede album ‘Music for the jilted generation’ werd algemeen duidelijk dat het hier wel degelijk om een band ging om in de gaten te houden. ‘Firestarter’ heette het nummer waarmee The Prodigy uiteindelijk in één klap wereldfaam verwierf. De single haalde in de lente van 1996 de eerste plaats in zeven Europese landen. Een luidruchtige hit met een hevige beat, snerpende gitaren en een tekst die Keith Flint op het lijf was geschreven: “I’m a firestarter, twisted firestarter.”

Pure adrenaline

Op het eerste gehoor leken het misschien de woorden van één of andere pyromaan, maar niet voor Keith Flint, die met de tekst van het nummer trouwens voor het eerst sinds hij van school kwam een woord op papier had gezet. Voor hem vatte het zijn gevoel perfect samen wanneer hij op de planken staat: “Al die energie op het moment dat de adrenaline vrijkomt. Het is de grootste kick die er is”, zei hij toen.

De uiterst explosieve concerten waarbij alle bandleden én de voltallige zaal zich uitleefden, gaven de groep bekendheid. Flint viel daarbij al het meeste op als showman bij uitstek. Met zijn roodgeverfde haren, in een opvallend kapsel met opstaande duivelshoorntjes. Toen de BBC de videoclip van Firestarter destijds voor het eerst uitzond, werd de Engelse omroep overstelpt met verontwaardigde reacties. Wat deed die angstaanjagende ‘duivel’ in godsnaam op de Britse televisie?

Niet zijn ambitie

Sinds Firestarter was Keith Flint het gezicht van The Prodigy. Al is dat nooit zijn ambitie geweest. “Ik wilde motorcoureur worden, of pornoster”, zei hij eerder. “Nu zing ik wel eens wat, ja. Maar mijn taak was altijd om te zorgen voor het entertainment en dat is nog steeds zo. Alleen gebruik ik nu niet alleen mijn lichaam om me uit te drukken, maar ook mijn stem. Zolang ik er maar deel van kan uitmaken. “Veel van mijn vrienden gingen een andere richting uit. Geweld, voetbal, drugs, gevangenis. Dat was niets voor mij, zo’n verspilling van je leven.”

Zijn getier in de microfoon mocht echter nooit worden opgevat als een strategie om het publiek op te zwepen. “Daar doen we niet aan. Onze enige strategie is rauw en energiek blijven, onze uitgangspunten trouw zijn zonder compromissen en blij zijn met wat we doen.”

Eeuwige rebel

Volgens veel fans heeft Keith Flint zijn populariteit te danken aan de soort eeuwig rebelse houding die hij uitstraalde. “Maar dat imago is niet iets wat je bewust nastreeft”, aldus Keith. “We zijn ook niet politiek bezig of zo, we zijn Rage Against The Machine niet. We zijn compromisloos, ja, dat zou je rebels kunnen noemen.” Toch was hij in het dagelijkse leven helemaal anders dan op het podium. “Dat is een ander deel van mijn persoonlijkheid. Je moet wel van een andere planeet komen om de hele tijd zo gek te doen.”

De kracht van The Prodigy - genoemd naar Howletts eerste synthesizer, de antieke Moog Prodigy - zat hem ook in het feit dat de groep al die tijd een echte vriendenclub is gebleven. “We hebben in al die jaren nog niet één keer ruzie met elkaar gehad”, klonk het. “Als we niet optreden, bellen we elkaar op om wat te gaan doen.”

Aan die hechte band is nu plotseling een einde gekomen. En dat doet pijn, zo schrijft The Prodigy zelf op Twitter. “Zwaar geschokt en met diep verdriet kunnen we de dood bevestigen van onze broer en beste vriend, Keith Flint. Hij was een echte pionier, een vernieuwer en een legende. Hij zal voor altijd gemist worden.”