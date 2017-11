Het is er: alles wat u moet weten over 'Reputation', het nieuwe album van Taylor Swift Melissa Van Ostaeyen

17u17 1 Taylor Swift Reputation Muziek Het is zover: om middernacht dropte Taylor Swift haar nieuwe album . 'Swifties' die haar nieuwe muziek willen beluisteren, zullen er echter centen voor over moeten hebben, want naar goede gewoonte is 'Reputation' niet te beluisteren op streamingdiensten als 'Spotify'.

'Reputation' was vanaf de release van de eerste single 'Look What You Made Me Do' al meteen een statement: Taylor Swift heeft een kwalijke reputatie die haar voorafgaat, en vanaf nu is ze van plan om die te omarmen en te gebruiken in haar eigen voordeel. De 27-jarige zangeres laat haar klauwen zien, en de boodschap is duidelijk: "De oude Taylor is dood, dit is het tijdperk van de nieuwe Taylor. De échte Taylor." Het is haar zesde album, en het eerste werk dat ze vrijgeeft in drie jaar tijd.

De tracklist bestaat uit 15 nummers. Dramatisch detail: bekende blogger Perez Hilton lekte die tracklist per ongeluk een paar dagen te vroeg. Dat leverde hem een onmiddellijke schorsing van Twitter op.

(tekst gaat verder onder foto en video, nvdr)

Waarover zingt ze?

Het album is een kantelpunt in haar carrière: gedaan met het spelen van grappige typetjes, gedaan met verstoppertje spelen met de media, gedaan met het doodzwijgen van haar relaties én vooral haar relatiebreuken. "Er zal niets worden uitgelegd," aldus Taylor. "Ik laat mijn reputatie voor mij spreken."

Natuurlijk steekt ze ook de draak met haar reputatie. De trekjes die fans en de media haar toeschrijven, worden uitvergroot in haar videoclips. Kim Kardashian maakte ooit de fout om haar een verraderlijke slang te noemen. Nu zitten Taylors clips vol slangen, en heeft ze zelfs gouden ringen uitgebracht in de vorm van een slang.

(tekst gaat verder onder foto, nvdr)

Another snake ring in rose gold been added to Taylor's official merchandise store at https://t.co/yBJrJxnj9G 🐍💍 pic.twitter.com/5FwuiCngcy Taylor Swift Updates(@ TSwiftPR) link

In verschillende songs haalt ze schaamteloos uit naar de demonen uit haar verleden: Kanye West, Kim Kardashian en Katy Perry - haar aartsvijanden - en ook naar haar ex-vriendjes: Calvin Harris en Tom Hiddleston (u bekend als Loki uit de recente film 'Thor: Ragnarok').

Welke geruchten bevestigt ze?

Die laatste krijgt het hard te verduren in haar song 'Gorgeous', waarin ze zingt: "Ik heb een vriendje dat ouder is dan wij, ik weet niet wat hij nu aan het doen is, maar wil jij niet met me naar huis vanavond?" Met die lyric bekent Swift dat ze Hiddleston bedroog met haar nieuwe vriend, Joe Alwyn. Hiddleston en Swift gingen uit elkaar in september 2016, en een maand later werd de blonde zangeres al voor de eerste keer met Joe Alwyn gespot. Het gerucht deed dus al langer de ronde, maar niemand kon het met zekerheid zeggen omdat er zo veel mysterie heerste rond de zogenaamde 'Hiddleswift'-relatie. Daar stak Taylor tot ieders verrassing nu zélf een stokje voor.

Alwyn brengt ons dan weer naar het algemene thema van het album: Taylors onsterfelijke liefde voor haar vriend. "Jij doet me de namen van mijn exen vergeten, ik zal nooit meer hetzelfde zijn," klinkt het. Het hele album is overduidelijk een serenade aan Joe, die de rode draad door alle nummers vormt. Het is moeilijk om ook maar één nummer te vinden waarin ze hem niet vermeldt. Ook haar videoclip voor 'Ready for it...?' zit vol met verwijzingen: 'Joe Alwyn' staat werkelijk overal op de muren gekladderd - maar dan wel in Chinese tekens, want Taylor laat haar fans graag moeite doen om alle geheime boodschappen te ontcijferen.

(tekst gaat verder onder video, nvdr)

Photo News Taylor Swift and Joe Alwyn

Wie doet eraan mee?

Taylor heeft zonder twijfel haar meest technisch ingewikkelde album ooit gemaakt. Ze laat de bescheiden country style voorgoed achter zich voor zwepende pop met een sterk basgeluid. De lijst producers en dj's gaat eindeloos door. Maar hier en daar zijn er wel héél bekende namen die de revue passeren, zoals de Britse songwriter Ed Sheeran. Samen met rapper 'Future' is hij te horen op de single 'Endgame'. Dat is eigenlijk helemaal niet zo opmerkelijk, moest u zich dat afvragen.

Ed en Taylor zijn al jaren beste vrienden. Ze leerden elkaar kennen in 2013, omdat hun platenbazen geïnteresseerd waren in een samenwerking tussen de twee. Het is dan ook niet de eerste keer dat ze samenwerken aan een nummer. Eerder brachten ze al een duet genaamd 'Everything Has Changed', maar ook achter de schermen schreven ze al nummers voor elkaar. Hun professionele band ontwikkelde zich al snel tot een hechte vriendschap.

"Hoe ik weet dat Ed de beste vriend ooit is?" Zegt Taylor daar zelf over. "Mijn kat, Meredith, is gek op hem. Ze vertrouwt niemand en is bang van vreemden, maar bij Ed kruipt ze meteen op schoot."

(tekst gaat verder onder foto's, nvdr)

Getty Images Taylor en Ed trappen samen lol tijdens een awardshow.

Taylor Swift Dit is de volledige tracklist van 'Reputation'. Het album bevat 15 songs.

Ook haar beste vriendin Selena Gomez zou haar opwachting maken op het album, als we Taylor mogen geloven. Maar toe nu toe heeft niemand uitgedokterd aan welk nummer de 'It Ain't Me'-zangeres zou hebben bijgedragen.

Waar kan u het album beluisteren?

Daar wringt het schoentje voor vele spaarzame fans. Het album is namelijk alleen te verkrijgen in de winkel, of digitaal via 'iTunes'.

Taylor is nooit fan geweest van streamingdiensten. In het verleden waren haar belangrijkste albums ook via streaming te beluisteren, maar in 2014 had ze er genoeg van. "Zulke diensten ondermijnen het harde werk dat artiesten investeren in hun muziek. Een paar cent per keer dat een nummer beluisterd wordt? We moeten eerlijk zijn: We krijgen er niét genoeg voor terug." Ze maakte haar woorden ook hard. Al haar nummers werden meteen van 'Spotify' gehaald. Na lang onderhandelen bereikten de twee partijen in juni dit jaar dan toch een compromis, maar de lieve vrede duurde niet lang. Ook sinds de release van 'Reputation' ligt ze in de clinch met 'Spotify'. Ze heeft namelijk beslist om het album zeker nog een week weg te houden van al deze platformen. Fans met een kleiner budget zullen dus nog even geduld moeten hebben...

Of ze kunnen hun kans wagen door deze tweet van Taylor te delen. De zangeres geeft namelijk 15 exemplaren van het album weg. Ook dat is niet opvallend, Swift staat bekend om haar vrijgevigheid naar fans toe - in contrast met haar gierigheid tegenover de streamingdiensten.

hi guys! i'm going to gift #reputation to 15 people! just rt this and i'll choose randomly James(@ LinsonJamess) link

Is het een goed album?

Voorlopig zijn critici over heel de wereld verrassend lovend over 'Reputation'. Het binnen het eerste uur na release al het meest verkochte album op 'iTunes' ooit. Ook haar collega's zijn erg lovend, zoals concurrente Ariana Grande.

Just want to congratulate Taylor Swift on #Reputation which became the highest selling album of 2017 within its first hour of release 💙 pic.twitter.com/JqtGljjTKL Ariana Grande(@ ArianaGrandeCDs) link

Maar gezien er over smaken en kleuren te twisten valt, laten we dat oordeel graag aan u over. Via deze link kan u al een voorproefje van het album beluisteren.